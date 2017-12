Mulți dintre cei plecați au revenit acasă și au participat la prima ediție a Bienalei Diasporei Recomandat

Peste o sută de invitați: demnitari, reprezentanți ai diasporei, migranți reveniți acasă s-au reunit, marți seară, la prima ediție a Bienalei Diasporei.

Olga Coptu, șefa Biroului Relații cu Diaspora, a spus că evenimentul a fost o ocazie frumoasă de a aduna toată lumea acasă de sărbători, pentru a socializa și a face schimb de bune practici, transmite IPN. „Ne-am gândit la acest eveniment, în primul rând, pentru a cunoaște oameni din afara țării, pe care până acum nu i-am cunoscut”, a spus Olga Coptu. Prezentă la eveniment, Lilia Palii, secretar general al Guvernului, a menționat că este onorată să participe la Bienala Diasporei 2017, un eveniment de promovare și încurajare a diasporei. Potrivit ei, fiecare cetățean al Republicii Moldova aflat peste hotarele țării, cu munca pe care o depune, promovează imaginea țării și contribuie, banii trimiși acasă, prin investiții, la dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova. În cadrul evenimentului au fost desemnați laureații Bienalei Diasporei la cinci categorii: „Jurnaliști în diasporă” – Bianna Golodryga, „Medici fără frontiere” – Dorina Donici, „Din nou acasă” – Valentina Geamănă, „DOR cu talent„ – Corina Diaconul, „Cu drag pentru acasă” – Aura Vition. Dorina Donici, laureată a categoriei „Medici fără frontiere” a spus că se mândrește cu oamenii muncitori din Republica Moldova care, oriunde ar ajunge, fac lucruri frumoase. „Mă mândresc foarte mult că sunt din Moldova. În toată lumea întâlnesc oameni cu care împărtășesc diferite lucruri științifice, din medicină și toată lumea mă întreabă: „De unde ai așa o pregătire fundamentală?” Și eu le spun că din Moldova, pentru că în Moldova se face carte”, a menționat Dorina Donici. Președinta Comunității Moldovenilor din Québec, jurnalista Ala Mîndîcanu, susține că prin articolele pe care le scrie încearcă să analizeze lucrurile strategic, fiind niște materiale mai mult critice, de analiză, care vor să arate că lumea pleacă din Republica Moldova. „Este un semnal alarmant, dar nu este catastrofal, pentru că anumite societăți au trecut prin aceasta în diferite perioade istorice și eu cred că va veni timpul când reprezentanții diasporei vor veni acasă și-și vor găsi locul”, a spus Ala Mîndîcanu. Viorica Mămăligă, directoarea executivă a Asociaților Băștinașilor plecați din satul Vorniceni, susține că această premieră este un semn de recunoștință pentru faptele pe care le-a făcut Asociația pentru satul de baștină, împreună cu alți băștinași plecați în diferite regiuni ale globului. „În decursul la un an și jumătate, de când s-a creat Asociația, am reușit să acordăm burse de merit, donație de carte, ajutoare materiale pentru familii vulnerabile, am creat Ziua Diasporei la Vorniceni, deja al doilea an consecutiv”. Asociația numără peste 800 de membri. Peste 26% din populația locală (Vorniceni) este plecată peste hotare, preponderent în Anglia, SUA, Canada, Italia, Emiratele Arabe, Rusia, a mai spus Viorica Mămăligă. Bienala Diasporei se va organiza o dată la doi ani, cu posibilitatea remodelării programului și categoriilor de laureați nominalizați.