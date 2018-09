„În acel moment eram într-o ședință comună delegația Comisiei de la Veneția. Au intrat angajații instituției și ne-au informat că este bombă în Parlament, am ieșit afară și după 5/10 minute ni s-a comunicat că deja nu mai este pericolul și noi am intrat înapoi și am continuat ședința. Desigur că noi împreună cu membrii comisiei am apreciat excelența autorităților care acum declară că este bombă în Parlament, iar după 10 minute ei au evaluat situația. În 5/10 minute ei spun că gata totul este ok nu este pericol de explozie. Cred că este caracteristic pentru guvernarea de astăzi”, a declarat deputatul PLDM, Grigore Cobzac.

Iar, deputatul liberal Lilian Carp a scris pe facebook: „Odată cu venirea experților Comisiei de la Veneția în Parlamentul Moldav au apărut și alertele cu bombe”.

Amintim că, potrivit poliției, un bărbat de 47 de ani a fost reținut, el fiind suspectat că a telefona la 112 și a anunțat că clădirea Parlamentului este minată. Apelul bărbatului a fost înregistrat la ora 14.40. Angajații Parlamentului au fost evacuați, iar geniștii au verificat zona, însă nu au depistate substanțe explozive. Peste zece minute angajații au revenit la muncă.



La scurt timp bărbatul a fost reținut și estorcat la Inspectoratul de poliției Buicani pentru audieri. Acesta era în stare de ebrietate. Poliția a deschis o cauză penală. Dacă va fi găsit vinovat, riscă o amendă de până la 42 de mii de lei, muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore sau până la doi ani de închisoare.