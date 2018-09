„Am discutat un spectru larg de chestiuni privind agenda bilaterală şi cea internaţională, am constatat cu satisfacţie creşterea volumului schimburilor comerciale dintre ţările noastre.



În context, am dat o apreciere înaltă Festivalului vinului moldovenesc, care a avut loc recent în Belarus şi s-a desfășurat al doilea an consecutiv la inițiativa Președintelui Republicii Moldova și sub patronajul Președintelui Republicii Belarus.



Domnul Aleksandr Lukaşenko m-a invitat să fac o vizită la Minsk, la 14 octombrie, pentru a participa la ceremonia de sfinţire a catedralei-monument al "Tuturor Sfinților”. Paroh al bisericii este părintele Fiodor, unul dintre cei mai înţelepţi preoţi din Belarus. Anul trecut, clericul s-a aflat cu o vizită în Moldova, la invitaţia mea”, a scri Dodon pe pagina sa de facebook.

«На полях» проходящего в Душанбе саммита СНГ провел рабочую встречу с Президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко.



Обсудили широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки, с удовлетворением констатировали растущий товарооборот между нашими странами.



В этом же контексте дали высокую оценку прошедшему недавно в Беларуси Фестивалю молдавского вина, который проводится второй год подряд по инициативе Президента Республики Молдова и под патронажем Президента Республики Беларусь.



Александр Григорьевич пригласил меня посетить Минск 14 октября и принять участие в освещении великолепного Храма-памятника Всех Святых. Его настоятелем является отец Федор, один из самых мудрых священнослужителей Беларуси. В прошлом году он побывал в Молдове по моему приглашению.