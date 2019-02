„Astăzi am avut oportunitatea să vedem democrația în acțiune”. Așa a caracterizat președinta Comisiei Electorale Centrale (CEC), Alina Russu, ziua alegerilor parlamentare din 24 februarie curent.

Russu a declarat într-o conferință de presă, susținută la ora 22.00, că alegerile parlamentare s-au desfășurat „fără incidente majore” și în condiții de „transparență totală”.

La ora 21.00, când au fost închise majoritatea secțiilor de vot, mai erau deschise 24 de secții de vot din SUA, Canada și alte state, iar patru secții - din Nisporeni, Bălți, Cimișlia și Tel-Aviv, Israel, au solicitat prelungirea programului, ca să reușească să voteze toate persoanele venite în fața secției.

Pe parcursul zilei de astăzi, la CEC au fost depuse 18 sesizări, nouă dintre care de către PD, șase - PSRM, două - Blocul „ACUM” și una - Partidul Șor. Cele mai multe dintre ele au vizat transportarea organizată la alegeri a transnistrenilor, dar și agitația în incinta și la intrarea în secțiile de vot.

Șefa CEC a prezentat și primele rezultate preliminare ale alegerilor - peste 1,450 de milioane de alegători, o rată de participare la vot de circa 50%, 74 de mii de voturi în străinătate și circa 37 de mii de transnistreni la urne.

CEC face publice în aceste momente primele rezultate după procesarea a 6,2% din sufragii. Acestea arată în felul următor: PSRM - 30,57%, PDM - 30,44%, ACUM - 19,93%, Shor -10,07%, PCRM - 4,33%.

În acest an, 15 formatiuni vor lupta pentru un fotoliu in parlament. Partidul Comunistilor va fi al treilea in buletinul de vot. Primul va fi PD, urmat de Blocul electoral ACUM, PCRM, PSRM, Partidul “Sor”, Miscarea Populara Antimafie, PN, PNL, Partidul “Vointa Poporului”, Partidul Regiunilor din Moldova, formatiunea “Democratia Acasa”, Miscarea Profesionistilor “Speranta-Nadejda”, Partidul Politic “Patria”, partidul Verde Ecologist si Partidul Liberal.