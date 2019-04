Aproape cincizeci de copii, cu vârsta cuprinsă între 2 și 4 ani, din comuna Geamăna, raionul Anenii Noi vor putea acum să meargă la grădiniță, după ce în localitate au fost deschise două grupe pentru preșcolari. Sălile de clasă pentru copii au fost amenajate, renovate și dotate cu cele necesare din banii oferiți de statul român. Pentru aceste lucrări, Guvernul României a alocat 2,4 milioane de lei moldovenești.

Părinții spun că acum nu vor mai fi nevoiți să-i ducă pe copii la grădinița din oraș, la câțiva km distanță de casă.

„Am văzut condițiile din grădiniță și sunt foarte bune, mai ales în comparație cu ce era. S-a schimbat totul: și scaunele, și dulăpioarele și paturile”, a menționat o mămică.

„Timp de doi ani am dus copilul la grădinița din Anenii Noi. Acum îl transferăm aici, la Geamăna și ne va fi mai ușor, inclusiv financiar”, a adăugat un părinte.

Directoarea grădiniței Natalia Macovei susține că pentru renovarea instituției a fost nevoie în total de 6 milioane de lei și că urmează să fie deschise și alte grupe pentru copii.

„Au fost efectuate lucrări de reparație în sumă de circa șase milioane de lei. Au fost reparate și dotate cu mobilier două grupe, astfel că vom putea încadra 45 de copii. Vom avea o grupă mică și una de creșă. Vom încerca să le oferim copiilor cele mai bune condiții”, a precizat directoarea grădiniței.

Prezent la inaugurare, ambasadorul României la Chișinău Daniel Ioniță, a subliniat că grădinița din satul Geamăna este prima instituție preșcolară inaugurată în acest an. El a că spus că suportul financiar este oferit pentru toți cetățenii și a reiterat sprijinul pentru parcursul european al R. Moldova.

„Este prima noastră inaugurare anul acesta și în primul semestru România exercită președinția în exercițiu a Consiliului Uniunii Europene, inclusiv prin acest gest dorim să transmitem mesajul nostru european, mesajul nostru de susținere a parcursului european al R. Moldova(...) Proiectele noastre nu sunt destinate unei anumite categorii de cetățeni, am dovedit că acesta e standardul nostru și în continuare vom ține cont ca astfel de grădinițe să fie inaugurate pe tot teritoriul R. Moldova indiferent de limba pe care o vorbesc, de cetățenia cu care se identifică, pentru că principalii beneficiari sunt copiii”, a afirmat ambasadorul României la Chișinău Daniel Ioniță.

În ultimii nouă ani, în Republica Moldova au fost renovate peste 900 de grădinițe din bani oferiți de Guvernul de la București.

Renovarea grădinițelor face parte din Programul de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat Republicii Moldova de către România.

Anul trecut, România a mai oferit 3 milioane de euro pentru renovarea grădinițelor din R. Moldova.