Vasile Sochirca gestionează 1000 de hectare de teren arabil în localitatea Dubna, raionul Soroca, pe care creşte diverse culturi. Fermierul si-a pregătit terenurile agricole din toamnă, iar acum a început semănatul. O treime din suprafaţă a fost repartizată pentru floarea soarelui.

„Undeva este un risc, solul încă nu are temperatura care cere agronomia, dar şi întârzierile tot nu-s bune, fiindcă umiditate este, dar puţină. Cred că începem semănatul porumbului, undeva la 240 de hectare, soia ceva mai târziu”, a spus Vasile Sochirca.

Oamenii spun că până acum condiţiile climaterice au fost prielnice pentru un an agricol bun, dar ploile sunt aşteptate cât de curând.

„Verificăm adâncimea la sămânţă ca aceasta să cadă în ud, să nu rămână sămânţa în afară, în uscat, dacă nu avem ploaie recoltă mai departe cred că n-o să avem”, spune Vitalie Ous, tehnician.

În raionul Soroca circa 40 de mii de hectare sunt destinate culturilor de primăvară.