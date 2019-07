Chiar și așa, reprezentanții instituțiilor de învățământ superior spun că an de an, numărul cererilor se micșorează, întrucât tinerii preferă să-și facă studiile în România sau în alte state europene: Firește există o tendință generală în Republica Moldova de micșorare a numărului pretendenților la studii în universitățile noastre din mai multe considerente, este o evoluție demografică negativă pentru țară în întregime că sau născut copii în anii din vor merge în acest an la studii copii născuți cu 18-19 ani în urmă și de regulă este un număr mai mic.

Doi depinde de rezultatele de examenul de Bacalaureat care a fost susținut anul ăsta sau anunțat că din acei 17000 de persoane care au aplicat pare mi se 68 și ceva la sută sunt acei care au promovat cu notă pozitivă bacul și pot deveni potențiali pretendenți la studii în universitățile noastre.

Perioada de admitere la universitățile din țară va dura până la sfârșitul lunii august. Cel mai mare val de pretendenți la studii este așteptat în perioada 10-15 iulie după ce majoritatea absolvenților își vor primi diplomele de Bacalaureat.