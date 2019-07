Am avut game-uri dificile. Întotdeauna e dificil să joc împotriva ei, dar cred că am jucat bine tactic.

Sunt pozitivă pe teren, nu mai renunț, am învățat mult în acești cinci ani.

Nu contează cu cine voi juca finala. Joc pe terenul central la Wimbledon și nu pot cere mai mult”, a spus Simona Halep, la Eurosport.