Aceste priorități au fost enunțate săptămâna aceasta, în cadrul une conferințe de presă, de ministrul Economiei și Infrastructurii, Vadim Brânzan. El a precizat că la toate funcțiile vor fi promovări pe criterii de profesionalism.

„Ne-am suflecat mânicile și am început să construim o economie transparentă și competitivă, practic de la zero. Împreună cu echipa mea am pornit să documentăm schemele și ilegalitățile, care s-au produs sub conducerea grupului criminal organizat, de fosta guvernare, ca să le putem transmite organelor competente. Vreau să accentuez: organele competente, nu cele care au dormit când se furau banii din țară sau cele care au fost parte la aceste scheme de corupție”, a declarat ministrul.

Oficialul a precizat că demisia persoanelor corupte și care au închis ochii la fraudarea banului public ”este singura soluție în situația de astăzi”, altfel, „o să crape răbdarea cetățenilor din buzunarele cărora aceștia și-au primit plicurile de bani”. „Oamenii sunt la limita răbdării, nu pot să vă redau ce vorbe auzim zilnic, le știți mai bine decât mine, pentru că le-ați auzit pe parcursul multor ani, în șoaptă. Acum o să auziți aceste vorbe în față”, a mai spus ministrul Brânzan.

Echipa ministerului pregătește un pachet legislativ, care „va aduce normalitatea în economie.

„Eu, câteodată, rămân fără cuvinte când discut cu oamenii care au făcut parte din toată această escrocherie, pe care o numeau guvernare. Ei și-au inventat o realitate paralelă în care trăiesc și la un moment dat chiar au început să creadă în ea. Toți oamenii care au slujit grupului de interese trebuie să plece. Și vor pleca, rând pe rând, care la pensie, care la pușcărie”, susține Brânzan.

Oficialul a ținut să reuitereze că la conducerea instituțiilor publice vor veni oameni care au un singur interes – dezvoltarea Republicii Moldova. Concursurile de suplinire a funcțiilor vor fi transparente, iar în capul mesei va fi pus profesionalismul. „Nu avem nevoie de oameni fideli și de executanți, avem nevoie de profesioniști, care să gândească și să își asume schimbările. Aici o să avem nevoie și de ajutorul presei și a societății civile, la care o să apelăm”, a spsu ministrul.

”La final, vreau să repet doar câteva lucruri: va fi greu să scoatem din paragină economia țării. Nimic nu se produce peste noapte, dar într-un timp foarte scurt, deja am reușit multe lucruri. Rând pe rând, o să scoatem la iveală oamenii și schemele frauduloase, care au ținut în viață atâția ani economia tenebră și au îmbogățit acest grup criminal organizat, care s-a autoproclamat de la televizor – guvernare. Vă asigur, că pentru aceasta avem tot suportul, necondiționat, al Guvernului Statelor Unite ale Americii, a Uniunii Europene și a altor parteneri de dezvoltare”, a mai declarat ministrul Economiei și Infrastructurii.