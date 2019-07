Reprezentanţii Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, ai Universităţii Maritime din Constanţa, dar şi voluntarii Organizaţiei Studenţilor Basarabeni din Timişoara le-au prezentat tinerelor interesaţi ofertele instituţiilor pe care le reprezintă.

„Vreau să aflu în general despre anul de învăţământ, despre metodologia de admitere, am citit destul de mult pe internet şi m-am informat, dar vreau să fiu sigură de la persoanele care deja au trecut prin asta”, „Mă gândesc eu un oraş turistic trebuie să fie frumos, pe malul mării şi plus ni s-a spus că au nişte salarii destul de mari şi m-am gândit să depun documentele la această universitate”, „Vreau să depun la Universitatea de Vest din Timişoara pentru că îmi place acest oraş, oferă multe posibilităţi şi am venit să mă informez, anumite detalii să le aflu”, au declarat studenţii.

Tinerii care vor să studieze la Iaşi sau Constanţa pot depune dosarele de admitere la Chişinău, însă cei care vor să înveţe la Timişoara se pot înscrie doar online.

„Dosarul trebuie să includă copia paşaportului, buletinului, certificatul de naştere la Politehnică, la Universitatea de Vest nu trebuie, diploma de BAC, foaia matricolă şi deja declaraţiile întocmite la notar şi la ambasadă”, a declarat reprezentantul OSB, Timişoara, Oleinic Evelina.

„Ei vin aici, se înscriu, şi în funcţie de media generală de bacalaureat sunt admişi în ordinea descrescătoare a mediilor şi în ordinea preferinţelor, opţiunilor de pe fişă sunt declaraţi admişi la o anumită facultate. Vin şi confirmă locul în Iaşi în perioada 23-27 iulie ”, a spus secretarul preorector didactic din Iaşi, Cristina Hanganu.

„Studenţii din Republica Moldova pot beneficia şi de bursă, învăţământul este gratuit, cazarea este gratuită. Baza tehnico materială este una excepţională, cu laboratoare moderne, cu simulatoare aprobate de organisme de specialitate din ţările Uniunii Europene”, a declarat conferenţiarul universitar al Universităţii Maritime din Constanţa, Şerban Berescu.

Fiecare universitate de peste Prut a stabilit individul locurile bugetare disponibile pentru absolvenţii din Moldova.