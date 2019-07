Într-un mesaj pe o rețea de socializare, Nicolae Balaur, a mulțumit echipei care i-a fost alături la implementarea proiectelor.

„Am luat act de Dispoziția Primarului General Interimar cu privire la eliberarea mea din funcția de Pretor al sectorului Râșcani.

Pe această cale, țin să aduc mulțumiri echipei și tuturor celor ce au pus umărul la implementarea proiectelor inițiate în sectorul Râșcani, care sunt cunoscute și despre care am informat zilnic pe pagina de socializare.

Un citat de Mahatma Gandhi spune: „Fii tu schimbarea pe care vrei s-o vezi în lume!”.

Astfel, am încercat zilnic să fiu schimbarea, convins de faptul că nimic nu este imposibil, principiu pe care construiesc prezentul și viitorul”, scrie Nicolae Balaur.