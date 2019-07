Ala Nemerenco a scris pe Facebook că astăzi forma 086/e este pestriță cu date despre starea sănătății tinerilor, iar eliminarea certificatului vine să asigure respectarea dreptului la confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal. Totuși, excepție fac specialitățile care necesită condiții fizice speciale – precum cele militare, sportive, polițienești, de pompieri etc.

Potrivit ministrei, eliminarea certificatului de sănătate pentru admiterea la studii vine să elimine birocrația, cozile vii, listele de așteptare, înțelegerile, plicurile etc. „Fiecare absolvent are dreptul prin Constituție la studii, or, aceasta, nu depinde de starea lui de sănătate. Și noi suntem obligați să-i asigurăm acest drept nelimitat fără nicio condiționalitate”, a scris Ala Nemerenco.

Prin această acțiune, mai spune Ala Nemerenco, va fi redusă povara pe instituțiile medicale care, pe lângă fluxul de pacienți, sunt nevoite să facă față numărului mare de solicitanți de certificate.