Modelul CRG9 este un model ultra-larg, cu o rezoluție duală QHD care oferă o experiență unică de joc, iar modelul UR59C este primul monitor UHD curbat, de 32 inci, destinat pentru creatorii de conținut.

Soluția revoluționară a Space Monitor (modelele LS27R750 și LS32R750) va permite eliberarea spațiului de pe masa de lucru fără a fi nevoie să montați monitorul pe perete. Această idee inovatoare are menirea să economisească spațiul de lucru. Suportul integrat pentru monitor vă permite să montați monitorul pe masă, iar datorită lipsei suportului masiv al monitorului, veți avea un spațiu confortabil de lucru. Ecranul poate fi ușor înclinat sub un unghi comod sau poate fi îndepărtat de la perete. Folosind posibilitatea de a modifica înălțimea piciorului, puteți înclina ecranul cât mai aproape posibil de suprafața mesei, ceea ce oferă o flexibilitate excepțională și vă permite să setați monitorul în funcție de fiecare utilizator.

Funcționalitatea modelului de 27 de inch este compatibilă cu rezoluția QHD, în timp ce modelul de 32 de inch are capacitatea să afișeze conținut în 4K UHD. Este un monitor excelent cu rata de actualizare a datelor de 144 Hz, creat atât pentru utilizatorii obișnuiți, cât și pentru gameri.

Monitor pentru gaming LC49RG90 cu diagonală de 49 inchi.

Acesta este primul monitor ultra-lat de jocuri din lume cu rezoluție mare și cu aspect de imagine de 32:9. Datorită ratei ridicate de actualizare a imaginii de 120 Hz și timpului de răspuns redus (4 ms), acest monitor de 49 de inch minimizează întârzierea și tulburarea imaginii. Acest model este destinat pentru cele mai dinamice jocuri. Monitorul susține tehnologia AMD Radeon FreeSync ™ 2 HDR, care vă permite să evitați pulsații de frecvențe mari, să eliminați cele mai mici „freeze-uri”și întreruperi de imagini.

Conținutul devine realmente viu pe monitorul CRG9 cu rezoluția Dual QHD (5120 × 1440) și cu suportul tehnologiei HDR10 a cărei luminozitate de vârf atinge 1000 de nits. Acest standard oferă detalii excelente atât în cele mai luminoase cât și în cele mai

întunecate părți ale imaginii.

HDR10 vă permite să obțineți o calitate excepțională a punctelor întunecate, datorită căreia vă puteți bucura de caracteristicile impresionante care nu sunt disponibile în monitoarele fără suportul HDR. În plus, acest model utilizează tehnologia Samsung Quantum Dot, care oferă o gamă extrem de largă și o exactitate a redării culorilor, iar în același timp, curbura ecranului de 1800 mm și câmpul de vizualizare ultra-larg vă oferă cea mai completă imagine. Monitorul ultra-lat, cu aspectul de imagine de 32:9 are aceeași suprafață de lucru ca două monitoare QHD cu 27 inch puse împreună și cu aspectul de imagine de 16:9. Totodată, dispozitivul este foarte flexibil și creează condiții excepționale pentru munca multitasking cu ajutorul funcției PBP (Picture-by-Picture) pe care utilizatorul poate afișa simultan pe ecran două surse video.

Monitorul CRG9 este dotat cu un port HDMI, două porturi Display Port, un port USB 3.0 și un port pentru căști. În plus, Samsung a echipat modelul CRG9 cu un picior mai compact decât modelele anterioare, ceea ce oferă un plus de confort și flexibilitate, permițând monitorului să fie integrat în orice spațiu de muncă.