„Este un proiect necesar RM. Trebuie să găsim resurse necesare și aici sunt mai multe soluții. MEI se ocupă de acest subiect, pentru a nu avea alte defalcări de la bugetul de stat și sunt unele idei. Are loc investigarea în ce condiții a fost semnat acest acord de parteneriat public privat, care în esență nu este un parteneriat public privat, ci este doar o încălcare și o delapidare de la bugetul de stat. Din bugetul de stat s-au investit 200 milioane de lei. Investitorul privat, cu care s-a semnat acordul, a investit circa 20 milioane de euro”, a precizat șeful statului.

Potrivit lui Dodon, arena este construită în proporție de 80-85%.

„Este planificat către sfârșitul lunii octombrie să fie finalizată. Conform contractului acordului, statul, în cazul dat Guvernul, este obligat, în decurs de 11 ani, să plătească din buget câte 3 milioane euro. Adică, în afară de 10 milioane de euro, care s-au achitat, statul și-a asumat să mai achite 33 milioane de euro timp de 11 ani. Consider că, statul are alte priorități și trebuie să găsim formula, cum, de unde luăm bani pentru a achita. Investitorul a investit banii proprii și ca gaj pentru aceste investiții i s-au dat 59 de hectare de teren public, care a fost evaluat la 3 milioane de euro. Un hectar acolo costă 3 milioane de euro, nu 60 hectare. Costul terenului, care este pus în gaj, e de câteva ori mai mare decât tot volumul investiției. Aici trebuie să ne clarificăm cu cei care au semnat”, a adăugat el.

Șeful statului a mai spus că sunt deschise cauze penale. „O să ne clarificăm. Da, este un obiectiv important social, vedem de unde găsim bani. Sunt unele idei și trebuie să vedem cum gestionăm acest obiectiv, după ce va fi dat în exploatare, pentru că asta tot presupune cheltuieli pentru bugetul de stat”, a mai spus Dodon.