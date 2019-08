Recepționarea propunerilor de proiect are loc în perioada 19 august – 1 octombrie 2019.

Din numărul total de participanți vor fi selectați 15 finaliști, care vor participa la o serie de traininguri, sesiuni de coaching și networking în domeniul antreprenoriatului, ca ulterior în cadrul unui eveniment să fie premiați 5 finaliști, câte unul per categorie:

-Cea mai bună inițiativă antreprenorială în Sectorul Agricol;

-Cea mai bună inițiativă antreprenorială în Sectorul IT;

-Cea mai bună inițiativă antreprenorială în Sectorul Transporturilor;

-Cea mai bună inițiativă antreprenorială în Industrie;

-Cea mai bună inițiativă antreprenorială lansată de Femei în Sectorul Energetic.

Proiectele pot include tehnologiile și soluțiile ce vizează domeniul Energiei Solare Fotovoltaice, Solare Termice, Energiei Eoliene, Energiei Hidraulice, Energiei Geotermale și Aerotermale, sistemelor Combinate de generare.

Premiile competiției vor fi acordate de către Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială, în luna noiembrie a acestui an.