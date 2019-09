Totodată, compania administratoare „Arena Națională” nu are resurse financiare circulante, nu are planificată angajarea personalului. De asemenea, nu are elaborată metodologia de valorificare a infrastructurii și a spațiilor comerciale, nu are elaborate planuri de preluare în gestiune a obiectivului. Informaţiile au fost prezentate în cadrul unei conferinţe de presă, organizate de către Agenția Proprietății Publice (APP), relatează IPN.

Potrivit constatărilor, infrastructura de conectare a Arenei Chișinău la utilităţi publice de aprovizionare cu apă şi canalizare, gaz şi electricitate, conexiunea la infrastructura rutieră, telecomunicaţii – nu a fost planificată. Și costul proiectului tinde să devieze foarte mult.

„Căile principale de acces către acest bun, nici nu a fost iniţiată executarea lor şi nici proiectarea. Chiar cred că, fiind dat în exploatare acest imobil, vă daţi seama, nici să nu avem nici cale de acces. Era să fie o problemă destul de gravă”, a declarat directorul general al APP, Eugeniu Moraru.

Totodată, terenul pe care este edificat obiectivul a fost trecut din proprietate publică a statului în domeniul privat. „Ce avem de fapt? Avem un teren trecut din domeniul public în domeniul privat. Aceasta înseamnă că în cazul în care, eventual, statul nu-și exercită obligațiunile financiare, aceste teren poate privatizat, împărțit în parcele și privatizat. La fel ca și bunurile imobile construite acolo”, a notat Eugeniu Moraru.

Ion Potlog, consilier al ministrului economiei și infrastructurii, a menționat că s-a constatat că în procesul de licitaţie publică au fost admise încălcări. Una dintre ele ține de faptul că unui ofertant i s-a dat dreptul de executare a lucrărilor geodezice şi topografice în timpul licitaţiei – ceea ce reprezintă o încălcare a competiţiei egale.

Potrivit consilierului, la schimbarea destinaţiei terenului de 69,2 hectare, din agricol în teren destinat construcţiilor, conform legii statul a fost scutit de compensarea pierderilor. Acestea sunt estimate la 96 de milioane de lei. Totodată, s-a constatat că nicio instituţie publică nu deţine informaţie referitor la structura sau filosofia de valorificare a bunurilor proiectului.

Ion Potlog a mai spus că s-a mai constatat că întreprinderea „Arena Naţională” SRL nu are mijloace circulante, fapt care stopează foarte multe lucruri în ceea ce ţine de pregătirea, preluarea proiectului în gestiune. Arena urmează să treacă în gestiunea APP în timpul apropiat. Potrivit lui, cu privire la toate constatările făcute, au fost sesizate organele de drept.

Chișinău Arena este construită printr-un parteneriat public-privat, cu o capacitate de până la cinci mii de locuri și spații generoase pentru activități sportive, culturale, zonă de antrenamente, piscină olimpică, club de tenis, precum și expoziții, conferințe și întruniri. Autoritățile din Guvernul precedent anunțau că obiectivul urmează să fie dat în exploatare în luna octombrie 2019.