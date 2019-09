Ce veți putea vedea în cadrul expoziției? Mai multe mașini noi disponibile acum pe piaţa mondială, câteva retro, clasice, sport, premium, automobile exclusive sau cele mai tari exemplare din campionatele sportive autohtone.

La fel, ne bucurăm că am reuşit să strângem la un loc reprezentanţi din diferite industrii auto: italiană, americană, germană, franceză, britanică, etc. Una din câteva „cireşe de pe tort” este un Ford Mustang Mach 1 produs doar în perioada anilor 1969-1970, o maşină pe care neapărat trebuie să o vedeţi.

Programul evenimentului va include descrieri ale mașinilor expuse, istorii ale proprietarilor, un master class în arta aerografiei, concursuri, etc! Maşinile frumoase sunt deja în aşteptarea aparatelor dvs de fotografiat, iar noi suntem gata să vă întâmpinăm cu voie bună, dar şi cu cea mai bună cafea și snack-uri care vor fi pregătite chiar la fața locului!

Ne vedem astăzi de la ora 12:00 în Piața Marii Adunări Naționale! Vă așteptăm cu drag! Intrare liberă!