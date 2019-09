"Este vorba despre un șir de tranzacții fictive, care au condus la privatizarea companiei aeriene. În scopul evitarii riscurilor de înstrăinare a patrimoniului companiei, aplicarea sechestrului pe capitalul statutar al intreprinderii în valoare de 301,6 milioane de lei", se arată în comunicatul emis de CNA.

De la crearea sa, ARBI a efectuat investigații financiare paralele în baza delegațiilor procurorilor pe un șir de dosare penale care au vizat infracțiuni de corupție, trafic de persoane, circulație ilegală de droguri, evaziune fiscală, delapidări de fonduri etc. In perioada de referinta, ARBI a indisponibilizat bunuri in valoare de cca 1,8 miliarde de lei.

ARBI este o subdiviziune autonoma a CNA in atributiile careia intra efectuarea investigatiilor financiare paralele, indisponibilizarea, evaluarea, administrarea si valorificarea bunurilor infractionale, precum si negocierea repatrierii bunurilor infractionale.