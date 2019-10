Concursul a ajuns în acest an la cea de-a XVII-a ediție și la acesta au concurat circa 500 vinuri de casă, iar 101 au ajuns la etapa republicană.

Președintele Camerei de Comerț și Industrie, Sergiu Harea, a menționat că din an în an, tot mai mulți vinificatori participă la acest concurs. Astfel, pe parcursul celor XVII ediții au fost prezentate aproximativ 8 500 mostre de vin, dintre care peste 170 au devenit învingătoare. Vinurile prezentate la concurs sunt apreciate de către degustători profesioniști, iar cei mai iscusiți producători ai vinului de casă sunt premiați.

Astfel, potrivit rezultatelor concursului, din soiuri tehnice, cel mai bun vin alb a fost produs de Simion Plugaru din Bardar, Ialoveni, iar pentru cel mai bun vin roșu a fost premiat Valeriu Popa din Susleni, Orhei.

La nominalizarea „Vin din soiuri hibride”, premiul pentru cel mai bun vin alb a ajuns la Vasilii Niagov din Chirsovo, Comrat, iar premiul pentru cel mai bun vin roșu a fost obținut de Petr Arnaut din satul Cioc – Maidan, Comrat.

Învingător la nominalizarea „Vin de casă maturat minim 12 luni” a devenit Sergiu Gherghelegiu din Hagimus, Căușeni. Cristina Pohilenco din orașul Căușeni a fost premiată pentru cel mai bun vin alb de desert. Totodată, cel mai bun vin roșu de desert a fost produs de Ion Nicolenco din orașul Căușeni. Premiul pentru cel mai bun vin roze a ajuns la Igor Donțu din Căușeni.

Concursul „Polobocul de Aur” a fost organizat pentru prima oară în anul 2002.