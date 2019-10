Grădinița de tip sanatorial cu cerințe educaționale speciale va fi frecventată de copii cu probleme de sănătate, în special respiratorii. Astfel, instituția dispune de camere saline, bazine, sală de sport, dar și specialiști calificați.

Instituția preșcolară se află în sectorul Bucuria. Are 6 grupe cu capacitatea de 150 de locuri dar la moment sunt instituționalizați 130 de copii. Grădinița are 20 de angajați, dintre care 8 educatori, un conducător muzical, iar în curând vor fi angajați un logoped și un psiholog pentru copii.

Renovarea grădiniței face parte dintr-un proiect mai amplu de modernizare a învățământului preșcolar la Orhei. Anterior, în localitate a fost dată în exploatare grădinița numărul 5, la fel un proiect unic pentru țara noastră. Aici, modernizarea edificiului a avut loc în timp record, iar copiii se bucură de cele mai bune și mai deosebite condiții, inclusiv trotuarul din jurul clădirii este dotat cu sistem de încălzire, ceea ce împiedică accidentele pe gheață în condiții de iarnă. Proiectul presupune reparația capitală a tuturor celor șapte grădinițe din oraș.

Anterior, administrația publică locală din Orhei a schimbat radical și modul de alimentare a copiilor în grădinițe, care în prezent servesc masa în baza unui sistem de tip catering, iar bucatele sunt preparate în condiții de restaurant și sub controlul constant al specialiștilor care verifică atent calitatea alimentelor.

Pentru a evita penuria de cadre, administrația publică locală Orhei a oferit și un adaos lunar de 1.000 de lei angajaților din grădinițe.