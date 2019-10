Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului, Maia Sandu a apreciat implicarea sporită a colegilor în cadrul campaniei şi a subliniat importanţa împăduririi Republicii Moldova, întrucât rata actuală este de aproximativ 11%, fiind cea mai mică din ţările din regiune. „Ne propunem până în anul 2030 să ajungem cel puţin la 16%. Rezolvarea problemelor de mediu este o prioritate pentru Guvern şi, în mod specific, creşterea suprafeţelor de împădurire. În acest sens, o să mobilizăm resurse externe, suplimentare, proiecte cu finanţare externă. Este bine să explicăm şi copiilor cât de important este mediul pentru noi, pentru că de suprafaţa de pădure, depinde şi calitatea aerului, şi protecţia solului, şi a apelor. Sper să avem mai multe campanii similare, să ne solidarizăm cu toţi cetăţenii şi să facem lucruri pentru binele comunităţii”, a spus Maia Sandu.

De asemenea, Prim-ministrul a precizat că Guvernul este implicat şi în soluţionarea altor probleme de mediu, precum lipsa staţiilor de epurare şi gestionarea deşeurilor solide. În acest sens, a fost semnat un acord cu BEI şi BERD, care oferă finanţare pentru construcţia a 3 platforme mari de colectare a deşeurilor: în municipiul Chişinău, la Cahul şi la Bălţi. Proiectul va fi realizat în 2 etape și are o valoare totală de 200 de milioane de euro.

Anul acesta, Agenția „Moldsilva” a pregătit pentru plantare 14 milioane de puieți de 60 de specii. „Un arbore pentru dăinuirea noastră” este principala campanie națională de plantare a arborilor în Republica Moldova, care, în acest an, este marcată pentru al 24-lea an consecutiv și are scopul de a mobiliza cetățenii, colectivele instituțiilor publice și private, la înverzirea țării noastre. Campania se va desfăşura începând cu data de 26 octombrie şi va dura până la sfârşitul lunii noiembrie.