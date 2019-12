La început a fost unirea Basarabiei cu România (27 martie 1918), mai apoi unirea Bucovinei cu România (28 noiembrie 1918), iar în final unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu Țara Mamă, România (1 decembrie 1918). Cele trei uniri formează împreună Marea Unire de la 1918.

Pe 1 decembrie 1918, Marea Adunare de la Alba-Iulia votează unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului, cu România. Astfel, se creează un singur stat naţional. Marea Adunare de la Alba-Iulia, constituită din 1228 de delegaţi şi susţinută de 100.000 de persoane venite din toate colţurile ţării, adoptă o rezoluţie care prevede unirea tuturor românilor Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România.

Rezoluția consfințește această unire pe baze democratice, cu păstrarea unei autonomii locale și cu egalitatea naţionalităţilor și a religiilor, și mai ales crearea unui singur stat naţional.

Istoricii spun că primul pas este fãcut de fapt la 21 nov./4 dec. 1917, când Sfatul Țãrii din Basarabia proclamã Republica Democraticã Moldoveneascã, urmat de cel din 24 ian./6 feb. când se adoptã declaraţia de independenţã. La 27 martie/9 aprilie 1918, Sfatul Țării de la Chişinãu, ales prin vot direct, egal, universal și secret decide cu majoritate de voturi unirea Republicii Democratice Moldovenești cu România.

iua de 1 decembrie devine zi naţionalã a României în 1990. Prin legea nr. 10 din 31 iulie 1990, ziua de 1 decembrie a fost adoptată ca zi națională și sărbătoare publică în România.

Ca în fiecare an, de Ziua Naţională a României, la Bucureşti are loc o paradă militară, la care, în acest an, participă militari şi specialişti din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii.

Ceremoniile militare din București, cu ocazia zilei de 1 decembrie, vor începe la ora 9.00. O ceremonie militară şi religioasă de depuneri de coroane şi jerbe de flori se va desfășura la Mormântul Ostaşului Necunoscut din Parcul Carol I.

Parada militară de 1 decembrie este prevăzută să aibă loc începând cu ora 11.00, în Piața Arcului de Triumf. Aproximativ 4.000 de militari şi specialişti din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sf. Mare Mc Dimitrie-Izvorâtorul de Mir”, din care 500 militari din peste 20 de ţări aliate sau partenere, aproximativ 200 de mijloace tehnice şi peste 50 de aeronave, vor fi la parada militară de duminică, 1 Decembrie.

„Cu prilejul Zilei de 1 Decembrie, reprezentanţi ai Armatei României vor participa, la solicitarea şi cu sprijinul autorităţilor locale, la pregătirea, organizarea şi desfăşurarea de ceremonii militare şi religioase de depunere de coroane de flori, întâlniri cu militari veterani şi veterani de război, defilări şi expoziţii de tehnică militară de luptă şi armament, în unele garnizoane în care sunt dislocate mari unităţi şi unităţi militare”, mai spun reprezentanţii MApN.

De asemenea, cu ocazia Zilei Naţionale, Drapelul naţional va fi arborat în toate instituţiile militare din ţară, iar la bordul navelor maritime şi fluviale se va ridica Marele Pavoaz. Militarii aflaţi în misiune în teatrele de operaţii din Afganistan, Balcanii de Vest şi Mali, precum şi cei aflaţi în misiune în Polonia, desfăşoară ceremonii militare şi activităţi specifice cu ocazia Zilei Naţionale.

MApN recomandă oamenilor care vor să meargă să vadă parada de la Arcul de Triumf să nu aibă la ei bagaje voluminoase.

Parada militară din Alba Iulia

La Alba Iulia, Parada Militară de 1 decembrie va avea loc începând cu orele 13.00. Manifestările socio-culturale încep însă de la ora 10, potrivit alba.24.ro.

Ora 10.00 Ceremonie militară – depuneri de coroane și jerbe de flori – Monumentul Unirii Ora 10.30 Zâmbet tricolor – face painting pentru copii – esplanada Muzeului Național al Unirii

Ora 11.00 Marea Adunare Națională și Primirea soliilor Cetăților de Scaun – Citirea ”Rezoluțiunii Adunării Naționale de la Alba Iulia”, discursuri, reconstituire istorică – Sala Unirii

Ora 12.00 Te Deum – Catedrala Încoronării

Ora 13.00 Ceremonie militară – defilarea trupelor și tehnicii militare – Bulevardul 1 Decembrie 1918 Parada militară de 1 decembrie de la Alba Iulia este prevăzută să se încheie la orele 14 dar activitățile culturale organizate de primăria orașului vor continua până seara.

Restricții de circulație cu ocazia desfășurării paradei militare de 1 Decembrie a.c.

La solicitarea Ministerului Apărării Naţionale, în contextul organizării paradei militare cu ocazia Zilei Naţionale a României, Brigada Rutieră a Capitalei va dispune măsuri specifice din competenţă, în sensul fluidizării şi restricţionării traficului rutier, în conformitate cu avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti sau atunci când situaţia va impune acest lucru.

Astfel, pentru asigurarea unui trafic rutier fluent şi în condiţii de siguranţă, pentru efectuarea antrenamentelor generale și pentru parada militară, în zilele de 30 noiembrie, respectiv 01 decembrie 2019, traficul rutier va fi restricționat după cum urmează:

- între orele 04:00 – 15:00, va fi închisă circulaţia pe axul central şi banda I pe Șos. Kiseleff, între Piaţa Presei Libere şi Arcul de Triumf și benzile I și II (locală) pe Șos. București-Ploiești, sensul de mers Piața Presei Libere către Fântâna Miorița, precum și pe benzile III și IV pe Șos. București-Ploiești, sensul de mers Fântâna Miorița către Piața Presei Libere. De asemenea, va fi restricționat traficul rutier și în Pasajul Presei Libere, pe sensul de deplasare dinspre Piața Presei Libere către Arcul de Triumf, traficul rutier fiind dirijat prin breteaua care accede în Piața Montreal.

- între orele 07:00 – 15:00, va fi închisă total circulaţia (gradual, în funcție de momentul sosirii tehnicii militare pentru paradă ) pe Șos. Kiseleff între Piața Presei Libere şi intrarea în Piaţa Victoriei, până la semaforul care face legătura cu Bd. Aviatorilor și Str. Paris, pe străzile adiacente, precum și pe Str. Al. Constantinescu, între Bd. Mărăşti şi Arcul de Triumf, Bd. Mareşal Averescu între bd. Mărăşti şi Arcul de Triumf, Bd. Constantin Prezan, între Piaţa Arcul de Triumf şi Piaţa Charles de Gaulle, Str. Primo Nebiolo, Str. Arh. Ion Mincu, Str. Docenților și pe Str. Barbu Delavrancea. De asemenea, traficul rutier va fi restricționat temporar și pe Bd. Poligrafiei, Bd. Mărăști și Str. Clucerului, pe durata deplasării tehnicii și personalului.

- tot între orele 07:00 – 15.00, traficul rutier va fi restricționat temporar și pe următoarele artere: Str. Boiangiu Radu, Str. Serdarului, Str. Postelnicului, Str. Stolnicului, Str. Nicolae Racotă, Intrarea Șetrarului, Str. Paharnicului, Str. Pivnicerului, Bd. Beijing și Bd. Aviatorilor, banda I de circulație de la sensul giratoriu Monumentul Crucea Secolului până la Piața Charles de Gaulle, sensul de mers către Piața Charles de Gaulle;

- între orele 07:00 – 15:00, va fi închisă circulația și pe banda I de pe Bd. Ion Mihalache, ambele sensuri de mers, tronsonul cuprins între Bd. Nicolae Titulescu și intersecția cu Str. Turda.

Ceremonii militare la Iași

Astăzi, în Piața Palatului Culturii din municipiul Iași va avea loc ceremonia militară dedicată Zilei Naționale a României, cu defilarea forțelor și a mijoacelor tehnice aparținând structurilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din județul Iași.

Evenimentul începe la ora 10.30, iar la activitate vor participa un număr de aproximativ 45 de mijloace tehnice și 500 de angajați aparținând Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției, Direcției Regionale de Informații Moldova Nord, precum ai Poliției Locale Iași.

Pe scenă vor urca oficialități locale și județene, dar și reprezentanți veniți de la nivel central. Evenimentul va debuta la ora 9:00 cu un concert de muzică populară, după care va urma discursul oficialităților. Punctul central al manifestărilor va fi legat de parada militară care va avea loc pe bulevardul Anastasie Panu

Ceremonia militară și cea religioasă vor începe pe 1 decembrie de la ora 10:30. Toate manifestările vor avea loc în Piața Palatului, la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt.

Între 10:50 și 11:10 vor avea loc alocuțiunile autorităților locale și cele județene legate de semnificația Zilei Naționale a României. Între 11:10 și 11:20 va avea loc ceremonialul depunerii coroanelor de flori. Ulterior, de la ora 11:20 și până la 11:25, se va realiza dispozitivul de defilare pentru Ziua Națională a României. Defilarea detașamentului de onoare și a tehnicii militare va dura circa 25 minute, de la 11:25 la 11:50. Ceremonialul de defilare va cuprinde sute de militari alături de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne și a tehnicii din dotare.