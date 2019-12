“Anterior, unele persoane au permis compromiterea acestui sector, noi cunoaștem realitatea și cum erau luate unele decizii cu privire la construcțiile ilegale, așa ceva noi nu vom mai permite.

Pe parcursul anilor s-a dezvoltat corupția și haosul în Chișinău și nu mai putem vorbi de concurență și economia de piață.

Am spus că fiecare companie trebuie să respecte obligațiunele față de oameni, mai ales că peste 50 de procente din cumpărători sunt moldovenii care muncesc peste hotare, ei investesc bani in apartamente unde fiecare euro este o lacrima departe de familie.

Oamenii așteaptă infrastructura proiectata inițial, calitatea lucrărilor, terenuri de joacă pentru copii.

Da, noi vrem să avem un oraș dezvoltat și frumos, dar este legislația în vigoare pe care o vom respecta și trebuie să fie respectată de fiecare.

Am convenit să avem periodic întâlniri pentru a discuta problemele dar și proiecte comune”, a declarat Ceban.