Acest lucru l-au dovedit aproape 100 de copii de la un centru IT din Capitală, care au pus în practică un experiment, iar rezultatul a fost pe măsură.

Pentru asta au folosit un fruct, un laptop şi un fir care a făcut conexiunea între cele două elemente. Participanţii au mai învăţat cum să creeze o pagină web şi cum să construiască roboţi.

Timp de câteva ore, copiii şi-au perfecţionat cunoştinţele la cursul teoretic, apoi au trecut la ceea ce le place mai mult - lecţii practice.

De obicei noi învăţăm prin asociere pentru că copiii au o imaginaţie bogată şi atunci când asociem de exemplu HTML cu corpul uman, ei înţeleg mai simplu , a spus Mihaela Rusanovschi, mentor.

Organizatorii spun că scopul lor este de a face domeniul IT mai atractiv.

"L-am iniţiat ca să aducem copiii să experimenteze o oră de programare. De fapt asta şi este scopul evenimentului, toţi copii de la vârsta de 6,7 ani până şi ami mari să încerce să programeze ceva", a zis Veronica Eșanu, organizator.

Prin acest eveniment, Moldova se alătură mișcării globale din cele peste 180 de țări care promovează educația IT. Cursul "Hour of Code" se desfășoară anual cu suportul Proiectului de Competitivitate din Moldova, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, Guvernul Suediei și Marii Britanii.