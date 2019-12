Proba din finala sezonului 7 al emisiunii Chefi la cuțite a ajuns la final și juriul, format din 11 din cei mai buni bucătari din România, a decis cine este câștigător!

Iar surpriza a fost uriașă: Alexandru Comerzan, bucatar in Chişinău, notează antena1.ro, este câștigătorul sezonului 7 al emisiunii Chefi la cuțite!

Alexandru Comerzan are 31 de ani, este de profesie chef bucătar și este din Chișinău. Iubește bucătăria și recunoaște că, de multe ori, pentru el este pe primul plan, fapt pe care l-a comunicat de altfel şi soţiei, pe care a rugat-o să nu-l pună vreodată să aleagă între bucătărie și familie.

"Petrec mai mult timp în bucătărie decât acasă. În general sunt un chef liniștit, mai ales dacă decurg lucrurile așa cum îmi place mie. Dacă aș rezuma la doar trei cuvinte…organizat, hotărât și inventiv, îmi place mult să experiementez.„, a declarat concurentul, care visează să lucreze alături de cei mai experiementați chefidin toată lumea, pentru cancan.ro.

”Înainte să vin la Chefi la cuțite am vorbit cu toți băieții din bucătăria unde lucrez și au fost împotriva oului pe care l-am pus juraților în farfurie. Dar eu am spus și o repet- cu caviar și ton oricine poate găti. Adevăratul punct forte al unui bucătar este atunci când face dintr-un ingredient extrem de simplu o farfurie foarte gustoasă. Preparatul nu l-am gândit foarte mult, am făcut doar câteva probe înainte să mă prezint în competiție”, mărturisea Alexandru, pentru cancan.ro

FOTO Antena1.ro