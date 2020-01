Mai jos găsiți lista tuturor statelor unde puteți călători fără viză.

Albania – nu se solicita viza (pana la 90 de zile)

Andorra – nu se solicita viza (pana la 90 de zile)

Antigua si Barbuda – nu se solicita viza (pana la o luna)

Armenia – nu se solicita viza

Austria – nu se solicita viza (pana la 90 de zile)

Azerbaidjan – nu se solicita viza

Bahamas – nu se solicita viza (pana la 90 de zile)

Barbados – nu se solicita viza (pana la 28 de zile)

Belarus – nu se solicita viza

Belgia – nu se solicita viza (pana la 90 de zile)

Bosnia si Hertegovina – nu se solicita viza (pana la 90 de zile)

Bulgaria – nu se solicita viza (pana la 90 de zile)

Cehia – nu se solicita viza (pana la 90 de zile)

Chile – nu se solicita viza (pana la 90 de zile)

Cipru – nu se solicita viza (pana la 90 de zile)

Croatia – nu se solicita viza (pana la 90 de zile)

Danemarca – nu se solicita viza (pana la 90 de zile)

Dominica – nu se solicita viza (pana la 21 de zile)

Ecuador – nu se solicita viza (pana la 90 de zile)

Elvetia – nu se solicita viza (pana la 90 de zile)

Estonia – nu se solicita viza (pana la 90 de zile)

Fiji – nu se solicita viza (pana la patru luni)

Finlanda – nu se solicita viza (pana la 90 de zile)

Franta – nu se solicita viza (pana la 90 de zile)

Georgia – nu se solicita viza (pana la 90 de zile)

Germania – nu se solicita viza (pana la 90 de zile)

Grecia – nu se solicita viza (pana la 90 de zile)

Grenada – nu se solicita viza (pana la 90 de zile)

Haiti – nu se solicita viza (pana la 90 de zile)

Islanda – nu se solicita viza (pana la 90 de zile)

Indonezia – nu se solicita viza (pana la 30 de zile)

Israel – nu se solicita viza (pana la 90 de zile)

Italia – nu se solicita viza (pana la 90 de zile)

Kazahstan – nu se solicita viza (pana la 90 de zile)

Kargazstan – nu se solicita viza

Letonia – nu se solicita viza (pana la 90 de zile)

Liechtenstein – nu se solicita viza (pana la 90 de zile)

Lituania – nu se solicita viza (pana la 90 de zile)

Luxemburg – nu se solicita viza (pana la 90 de zile)

Macedonia de Nord – nu se solicita viza (pana la 90 de zile)

Malaezia – nu se solicita viza (pana la 30 de zile)

Malta – nu se solicita viza (pana la 90 de zile)

Mauritius – nu se solicita viza (pana la 60 de zile)

Micronezia – nu se solicita viza (pana la 30 de zile)

Monaco – nu se solicita viza (pana la 90 de zile)

Muntenegru – nu se solicita viza (pana la 90 de zile)

Namibia – nu se solicita viza (pana la 90 de zile)

Norvegia – nu se solicita viza (pana la 90 de zile)

Panama – nu se solicita viza (pana la 180 de zile)

Peru – nu se solicita viza (pana la 183 de zile)

Polonia – nu se solicita viza (pana la 90 de zile)

Portugalia – nu se solicita viza (pana la 90 de zile)

Regatul Tarilor de Jos – nu se solicita viza (pana la 90 de zile)

Romania – nu se solicita viza (pana la 90 de zile)

Rusia – nu se solicita viza (pana la 90 de zile)

San Marino – nu se solicita viza (pana la 90 de zile)

Serbia – nu se solicita viza (pana la 90 de zile)

Sfantul Vicentiu si Grenadinele – nu se solicita viza (pana la 30 de zile)

Slovacia – nu se solicita viza (pana la 90 de zile)

Slovenia – nu se solicita viza (pana la 90 de zile)

Spania – nu se solicita viza (pana la 90 de zile)

Suedia – nu se solicita viza (pana la 90 de zile)

Tadjikistan – nu se solicita viza

Tunisia – nu se solicita viza (pana la 90 de zile)

Turcia – nu se solicita viza (pana la 90 de zile)

-De asemenea, in Turcia, este posibila calatoria cu buletine de identitate formatul ID1, ID2 (TD-1, TD-2, conform standardelor ICAO), inclusiv biometrice, valabile.

Ucraina – nu se solicita viza

Ungaria – nu se solicita viza (pana la 90 de zile)

Uzbekistan – nu se solicita viza

Vatican – nu se solicita viza (pana la 90 de zile)

-Lista tuturor statelor unde puteti obtine viza la intrare in tara.

Bangladesh – viza la sosire (pana la 30 de zile)

Bolivia – viza la sosire (pana la 90 de zile)

Burundi – viza la sosire (pana la 30 de zile)

Cambodgia – viza la sosire (pana la 30 de zile)

Capul Verde – viza la sosire

Comore – viza la sosire

Djibouti – viza la sosire

Guineea-Bissau – viza la sosire (pana la 90 de zile)

Iran – viza la sosire (se aplica diverse conditii)

Jamaica – viza la sosire

Kenya – viza la sosire (pana la 90 de zile)

Laos – viza la sosire (pana la 30 de zile)

Liban – viza la sosire (trei luni, doar la aeroportul din Beirut pentru turisti, cu conditia sa prezinte un numar de telefon si o adresa in Liban)

Madagascar – viza la sosire (pana la 90 de zile)

Maldive – viza la sosire (pana la 30 de zile)

Mali – viza la sosire

Mauritania – viza la sosire

Mozambic – viza la sosire (pana la 30 de zile)

Nepal – viza la sosire (pana la 90 de zile)

Nicaragua – viza la sosire (pana la 90 de zile)

Oman – viza la sosire

Palau – viza la sosire (pana la 30 de zile)

Samoa – permis de sedere la sosire (pana la 60 de zile)

Seychelles – permis de sedere la sosire (pana la 30 de zile)

Sfanta Lucia – viza la sosire (pana la sase saptamani)

Somalia – viza la sosire (pana la 30 de zile, este necesara o invitatie emisa cu cel putin doua zile inainte de sosire)

Siria – viza la sosire (pana la 15 zile)

Tanzania – viza la sosire

Timorul de Est – viza la sosire (pana la 30 de zile)

Togo – viza la sosire (pana la sapte zile)

Tuvalu – viza la sosire (pana la o luna)

Uganda – viza la sosire

Zambia – viza la sosire (pana la 90 de zile)

Sursa: diez.md