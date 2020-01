Solicitat de jurnaliști, după ședința Consiliului Superior al Magistraturii, Alexandr Stoianoglo a declarat că toată informația acumulată timp de o lună în cadrul controalelor de la cele două procuraturi specializate se generalizează. Potrivit lui, „situația nu este prea plăcută nici pentru procuratură, nici pentru țară, dar nici pentru el în calitate de procuror general”. La sfârșitul săptămânii, Procuratura va veni cu informația generalizată

Cât despre declarațiile șefului suspendat al PA, Viorel Morari, precum că procurorul general ar putea fi implicat în reținerea sa, Alexandr Stoianoglo a menționat că „nu vrea să comenteze prostiile pe care le declară oamenii care au fost reținuți sau arestați”. Potrivit lui, Viorel Morari are drepturile sale și poate contesta decizia de reținere. Procurorul mai spune că înaintarea demersului de arestare a fost adoptată de procurorul care investighează acest caz, iar toate normele procesuale și legea au fost respectate. „Ce pot să am eu cu el, chiar ieri cineva a întrebat. Eu nu am lucrat în Procuratură din 2007. În perioada aceasta niciodată nu am avut vreo conexiune cu domnul Morari și nu am nimic personal”, a spus Alexandr Stoianoglo.

Procuratura Generală a anunțat pe 9 decembrie despre efectuarea unor controale la PCCOCS și la PA. Se anunța evaluarea activității celor două instituții pe toate dimensiunile de competență, începând cu anul 2016 și până în prezent. Odată cu începerea controalelor, șefii celor două procuraturi specializate au fost suspendați din funcție, iar la sfârșitul săptămânii trecute, Viorel Morari a fost reținut.

Verificările la PCCOCS și PA s-au încheiat pe 10 ianuarie.