Expoziția cu genericul „Pe cât de cunoscut, pe atât de necunoscut – Mihai Eminescu”, este consacrată celor 170 de ani de la nașterea poetului, transmite IPN.

Directorul BNRM, Elena Pintilei, a spus că sunt expuse peste 220 de publicații din colecțiile instituției pe care o conduce. Este vorba de cărți rare, ediții facsimile, albume, caiete bibliofile eminesciene, cărți în format liliput. De asemenea, pot fi văzute lucrări de analiză și critică literară a operei lui Eminescu, cărți traduse în diferite limbi etc. Potrivit directorului BNRM, un compartiment aparte al expoziției este consacrat traducerii operei lui Mihai Eminescu. „Semnificativ este un volum din caietele lui Eminescu, ediția editată de către Titu Maiorescu la Viena, dar și un volum mic de poezii, ediție facsimil, la fel editată de Titu Maiorescu”, a spus Elena Pintilei.

Elena Pintilei afirmă că Mihai Eminescu rămâne acel poet și acel nume care trebuie studiat învățat și cunoscut, iar opera sa este foarte valoroasă, deoarece exprimă valorile și năzuințele acestui neam. „Cred eu că alături de marii scriitori ai lumii Mihai Eminescu ocupă un loc distins. Mihai Eminescu este steaua noastră care în fiecare an pe data de 15 ianuarie răsare”, a spus directorul BNRM.

Miroslava Metleaeva, poetă, prozatoare, traducătoare, a menționat că „pentru un traductor poemul eminescian „Luceafărul” este un univers static invariabil, care trebuie explicat și transferat într-un alt spațiu lingvistic, fără a distorsiona parametrii semantici și estetici ai originalului. Totuși, spune Miroslava Metleaeva, abordarea hermeneuticului îi oferă posibilitatea traducătorului să regândească unele aspecte ale conținutului.

Veronica Cosovan, șefa Secției Carte Veche și Rară a BNRM, a spus la rândul său că în cadrul secției pe care o conduce a fost deschisă expoziția „Un suflet, o inimă, un destin”, unde sunt prezentate lucrări ale diferitor personalități ale culturii naționale. Un compartiment este dedicat lui Mihai Eminescu și a fost expus un volum de poezii, rar întâlnit, tipărit în Danemarca, în limba română, în doar 500 de exemplare. „Cartea, pe lângă faptul că este într-un număr limitat de exemplare, are și o formare poligrafică deosebită, fiind copertată din piele roșie, iar pe copertă este încrustat în relief chipul lui Mihai Eminescu”, a spus Veronica Cosovan.