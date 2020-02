"Chiar dacă iniţial decizia de a candida a fost una sub formă de protest, acum sunt determinat să obţin acest mandat. Vă declar cu toată responsabilitatea că nu am agendă ascunsă. Rolul de marionetă nu este pentru mine şi în spatele meu nu stau sforari. Unicul obiectiv urmărit este să vă reprezint cu onoare şi demnitate în Parlamentul Republicii Moldova, aşa cum am mai făcut-o anterior. Sunt dintre hânceşteni şi pentru hânceşteni", a scris Cobzac pe pagina sa de Facebook.

Grigore Cobzac a decis să candideze independent în circumscripția Hînceşti, asta deşi PAS a înaintat-o pe Olesea Stamate la aceste alegeri.

Ulterior, Grigore Cobzac şi şeful organizaţiei PAS la Hânceşti, Marcel Petruşan, au fost excluşi din partid, fapt despre care au fost anunţaţi prin e-maiil.