Primarul general continuă vizitele de lucru în suburbii Municipalitatea va finanța în proporție de 70 la sută proiectele care urmează să fie implementate în localităţile suburbane, restul 30% urmează să fie cofinanțate de autorităţile locale. Potrivit lui Ceban, proiectele prioritare pentru acest an sînt: infrastructura socială, școli și grădinițe; apeduct și gazificare; drumuri; transport. "Am reușit aseară în ședința cu primarii de suburbii să repartizăm pentru fiecare localitate bani care vor fi redirecţionaţi pentru a implementa prioritățile enumerate mai sus.

Am cerut tuturor primarilor să conlucreze cu serviciile municipale şi să selecteze cele mai importante necesităţi. La rîndul lor, primarii localităților suburbane au reiterat despre necesitatea continuării proiectelor aflate în derulare și au declarat că vor face tot posibilul pentru a realiza sarcinile propuse. Mereu am declarat susținere pentru localitățile suburbane, dar este necesară contribuția și implicarea primăriilor locale. Proiectele începute, trebuie să fie continuate, finalizate", a declarat Ion Ceban.