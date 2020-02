Potrivit primarului general, digitalizarea va fi inclusă în mai multe proiecte de infrastructură, sistem educațional, precum și în cazul perfectării documentelor.

„Suntem în secolul 21 și vrem cu toții să fim mai moderni, mai eficienți. Vrem să oferim servicii calitative, iar asta nu este posibil fără digitalizarea unor servicii. E vorba de petiții, documente permisive în construcții, sistemul educațional și proiectele în infrastructură, transport, iluminat, rețele. Suntem convinși că vom avea o colaborare în interesul tuturor”, a declarat primarul în cadrul întâlnirii cu reprezentanții și membrii ATIC.

Președintele asociației, Veaceslav Cunev, a ținut să menționeze că membrii ATIC pot veni cu multe soluții pentru modernizarea Chișinăului.

„Este un memorandum foarte important pentru noi. Astăzi, noi trăim într-o lume în care nu poți face ceva eficient fără ajutorul tehnologiilor. Ne bucurăm că primăria capitalei a venit cu această inițiativă. Companiile IT din Moldova pot veni cu soluții foarte bune pentru primărie. Dacă noi facem multe lucruri pentru alte țări și orașe, cu siguranță vom putea și pentru Chișinău”, a spus președintele asociației.

La fel, directorul executiv al ATIC, Marina Bzovîi, a dat asigurări că o treime din cei 65 de membri ai asociației sunt gata să se implice în acest proiect.

„Noi deja am avut câteva ședințe tehnice și s-a creat un grup de lucru. Companiile sunt gata să contribuie cu experiența pe care o au în domeniu și să continue comunicarea cu reprezentanții primăriei pentru dezvoltarea conceptului”, a explicat Marina Bzovîi.

Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul TIC întrunește 65 de companii din sectorul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor și are drept scop consolidarea competitivității industriei TIC din Moldova şi promovarea acesteia în calitate de factor cheie al creşterii economice şi dezvoltării durabile a ţării.