Ulterior a absolvit Facultatea de Drept în economie din cadrul Institutului Internațional de Management. A obținut titlul științific de Doctor în științe economice la Academia de Studii Economice din Moldova, Catedra Bănci și Burse de Valori.

În paralel cu activitatea de bază, în perioada anilor 1997–2005, Igor Dodon lucrează în activitatea pedagogică. Astfel, el deține funcțiile de lector asistent la Academia de Studii Economice din Moldova (Catedra de Bănci și Burse de Valori), lector superior la Universitatea Liberă Internațională din Moldova (Catedra de Bănci și Burse de Valori), Institutul Internațional de Management (Catedra de Finanțe) și Universitatea de Stat din Moldova. Igor Dodon este și membru al Comisiilor la examenul de licență în cadrul ULIM și IMI.

Pe lângă limbile română și rusă, Igor Dodon vorbește fluent limba franceză și are cunoștințe de engleză și germană. Acesta este căsătorit cu Galina și are trei fii: Vlad, Bogdan și Nicolae.

Cariera profesională:

După absolvirea instituțiilor de învățământ, din iulie 1997, Igor Dodon, a activat la Bursa de Valori a Moldovei. Astfel, între anii 1997-2001 lucrează în funcția de specialist superior al Departamentului Clearing, Departamentului Listing, administrator al Sistemelor Electronice de Negocieri și apoi Director al Departamentului Marketing, Listing și Cotare în cadrul Bursei de Valori a Moldovei.

În perioada noiembrie 2001-mai 2005, a exercitat funcția de președinte și membru al Consiliului de directori al Depozitarului Național de Valori Mobiliare al Moldovei SA. În perioada septembrie 2002 - mai 2005 a activat în funcția de președinte al Bursei Universale de Mărfuri a Moldovei.

Între februarie 2003 - mai 2005, Igor Dodon este membru al comisiei de experți de pe lângă Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a Moldovei. De asemenea, în perioada martie 2004 - mai 2005, este și membru al Comisiei de Arbitraj al Bursei de Valori. Publică articole științifice în revistele științifice, fiind redactor al Buletinului Informativ “Bursa de Valori a Moldovei” și al Buletinului bursier al Bursei Universale de Mărfuri “Bursa – cotări bursiere”.

În mai 2005, Igor Dodon este numit în funcția de viceministru al economiei și comerțului din Republica Moldova. Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova din 18 septembrie 2006, Igor Dodon este numit în funcția de ministru al Economiei și Comerțului.

În noul guvern format de Zinaida Greceanîi la data de 31 martie 2008, Igor Dodon a fost numit în funcția de prim-viceprim-ministru și ministru al Economiei și Comerțului.

Ca urmare a rezultatelor alegerilor parlamentare din Republica Moldova din 29 iulie 2009, la 2 septembrie 2009 Igor Dodon își depune demisia.

Activitate politică:

Începând cu anul 2009 este deputat în Parlamentul Republicii Moldova, inițial ales pe listele PCRM. Pe 4 noiembrie 2011 împreună cu Zinaida Greceanîi și Veronica Abramciuc a părăsit fracțiunea PCRM din parlament. Ulterior cei trei au aderat la Partidul Socialiștilor din Republica Moldova.

La 18 decembrie 2011, la cel de-al 10-lea Congres al PSRM Igor Dodon a fost ales președintele partidului.

Pe 16 martie 2012 grupul celor 3 deputați ex-comuniști (Igor Dodon, Zinaida Greceanîi, Veronica Abramciuc) a votat pentru candidatul Alianței pentru Integrare Europeană (AIE) Nicolae Timofti în calitate de Președinte al Republicii Moldova. Ulterior, însă, Dodon a declarat că regretă votul său pentru Timofti.

Igor Dodon își exprimă fățiș orientarea sa politică pro-rusă, în opoziție cu orientările pro-europene, adoptate de coaliția democratică de guvernare. În nenumărate rânduri Igor Dodon a afirmat că Republica Moldova ar trebuie să adere la Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan în detrimentul Uniunii Europene. Pledează pentru denunțarea imediată a Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană, pe care ulterior îl va susține.

În politica internă, tot conform orientărilor pro-ruse, Igor Dodon promovează federalizarea Republicii Moldova și susține că nesemnarea „memorandumului Kozak” în toamna anului 2003 a fost o greșeală.

Între 2012 și 2014, Igor Dodon a organizat periodic proteste în fața Primăriei Municipiului Chișinău, cerându-i demisia primarului Dorin Chirtoacă.

În septembrie 2016, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova l-a desemnat pe Igor Dodon în calitate de candidat al partidului la alegerile prezidentiale din 30 octombrie.

Igor Dodon a câștigat alegerile prezidențiale din Republica Moldova care au avut loc pe data de 30 octombrie 2016 pentru turul I și 13 noiembrie 2016 pentru turul al II-lea și a fost învestit în funcție la 23 decembrie 2016, devenind primul președinte al Republicii Moldova ales direct în ultimii 16 ani.

În prezent este „coordonatorul” guvernării socialiste la toate nivelurile (Președinție, Parlament, Guvern, puterea judecătorească), după ce la sfârșitul anului 2019 a demis Guvernul Sandu cu voturile deputaților PDM, pe care de facto l-a învestit în funcție în vara aceluiași ani.

Menționăm că, în calitate de președinte, Dodon este la ultimul an de mandat, întrucât în toamna acestui an urmează să se desfășoare alegeri prezidențiale.