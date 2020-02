Ordinea în care vor evolua interpreții:

-1. Denis Midone cu piesa „Like a champion”

-2. Natalia Gordienco cu piesa „Prison”

-3. Geta Burlacu cu piesa „Răspunde”

-4. Viorela Moraru cu piesa „Remedy”

-5. Valentin Uzun şi Irina Kovalsky cu piesa „Moldoviţa”

-6. Lavinia Rusu – „Touch”

-7. Dima Jelezoglo – „Do it slow”

-8. Diana Rotaru – „Dale dale”

-9. Pasha Parfeni – „My wine”

-10. Beat Live – „Love me now”

-11. Valeria Pașa – „It’s time”

-12. Maria Ciolac – „Our home”

-13. Sasha Letty – „Summer of love”

-14. Irina Kit – „Chain reaction”

-15. Petronela Donciu şi Andreea Portărescu – „We will be legend”

-16. Lanjeron – „Hi five”

-17. Julia Ilienko ft. Mishel Dar – „Tears”

-18. Catarina Sandu – „Die for you”

-19. Alexandru Cibotaru – „Cine te-a făcut să plângi”

-20. Maxim Zavidia – „Take control”.

Cei 20 de interpreți au trecut de etapa de preselecţie în cadrul audiţiilor live, care s-au desfăşurat pe 1 februarie în studioul postului public de televiziune al IP Compania „Teleradio-Moldova”. La competiţie au participat 33 de interpreți cu 34 de piese.

Piesele au fost selectate de către un juriu din componența căruia au făcut parte: compozitorul Anatol Chiriac, dirijorul Capelei Corale „Moldova” Gabriela Tocari, dirijorul Andriano Marian, președintele Uniunii Compozitorilor din Moldova Paul Gamurari și dirijorul Mihai Agafiţa. Finala națională a concursului va avea loc pe 29 februarie.

Cea de-a 65-a ediție a concursului va avea loc în orașul Rotterdam din Olanda și include două semifinale, organizate la 12 şi 14 mai, şi marea finală, care se va desfășura pe 16 mai 2020. Reprezentantul Republicii Moldova va ieși în scena de la Eurovision în cea de-a doua semifinală.