Autoritatea de concurenţă a declarat compatibilă cu mediul concurenţial operaţiunea de concertare economică ce să referă la preluarea controlului de către "Sika România" SRL şi "Sika Finanz" AG asupra "Adeplast" SA. Operaţiunea a fost notificată în luna ianuarie a acestui an.

”Sika România” este înregistrată în România, iar ”Sika Finanz” în Elveţia. Ambele întreprinderi sunt deţinute în totalitate de către ”Sika” AG – societatea mamă a Grupului ”Sika”, cu sediul în Elveţia.

Grupul ”Sika” la nivel mondial este prezent în domeniile produselor chimice de specialitate, în producerea produselor din beton, mortarelor speciale etanşate şi adezivi, materialelor de amortizare şi armare, sistemelor de întărire structurală, acoperişurilor şi hidroizolaţilor folosiţi în industria construcţiei. ”Sika România”, la rândul său, comercializează membrane pentru hidroizolaţii, produce şi comercializează mortare şi adezivi, comercializează polistiren expandat. Grupul ”Sika” nu are prezenţă directă pe teritoriul Republicii Moldova, produsele înregistrând încasări prin intermediul distribuitorilor terţi.

Societatea preluată - ”Adeplast” SA este, de asemenea, înregistrată în România. Întreprinderea este specializată, în principal, în producerea şi comercializarea mortarelor şi adezivilor pentru construcţii şi a produselor de termoizolare, în particular a polistirenului. ”Adeplast” este prezentă şi pe pieţele vopselelor şi acoperirilor decorative, amestecurilor pentru beton şi mortar, membranelor de hidroizolare şi accesoriilor (plasă din fibră de sticlă, dibluri, lipici, etc).

Operaţiunea de concentrare economică s-a realizat prin achiziţionarea a 100% din acţiunile întreprinderii ”Adeplast” de către ”Sika România” şi ”Sika Finanz”.

Pe piaţa din România, fuzionarea companiilor a fost autorizată în noiembrie 2019.