Rusia îşi va închide graniţele începând cu data de 30 martie, măsură menită să prevină intrarea în ţară a unor noi persoane infectate cu coronavirus şi să se limiteze astfel amploarea epidemiei.



Potrivit unui decret guvernamental publicat sâmbătă, măsura se va aplica la toate frontierele terestre şi maritime, traficul aerian fiind deja sistat.



Restricţia nu priveşte transporturile de mărfuri. Diplomaţii sunt exceptaţi, la fel şi cetăţenii ruşi care trebuie să părăsească ţara în urma decesului unei rude apropiate în străinătate. O excepţie este prevăzută şi pentru locuitorii regiunilor separatiste ucrainene Doneţk şi Lugansk care au cetăţenie rusă, potrivit Reuters și AFP citate de www.evz.ro





Accesul cetăţenilor străini în Rusia, cu excepţia rezidenţilor permanenţi, fusese deja interzis de la jumătatea lunii martie.



Acest decret a fost adoptat ”pentru a se preveni intrarea pe teritoriul rus a unor noi persoane infectate cu coronavirus”, se precizează în anunţul guvernului rus.



Rusia are confirmate 1.264 cazuri de COVID-19, cifră relativ mică dacă ne raportăm la populaţia sa de 144 de milioane de locuitori. Însă numărul cazurilor de infectare cu coronavirus confirmate a crescut semnificativ în ultimele zile şi în plus acesta ar putea fi mult sub cel real.



Pentru a preveni agravarea situaţiei, preşedintele Vladimir Putin a mai decis sistarea timp de o săptămână a tuturor activităţilor economico-sociale, timp în care vor funcţiona doar magazinele alimentare şi farmaciile. În această săptămână toţi cetăţenii ruşi sunt în concediu şi trebuie să rămână izolaţi la domiciliu, fiind permise doar scurte ieşiri pentru cumpărături de strictă necesitate.