Totul s-a intamplat in aceasta dimineata in timp ce soferul se alimenta. La o benzinarie de pe strada Albisoara din centrul capitalei, un șofer de taxi a vrut să-și alimenteze mașina cu gaz. În timp ce alimenta instalația de gaz a explodat. În momentul exploziei, în mașina, dar și în apropierea acesteia nu se afla nicio persoană, asa că nimeni nu a fost rănit.

Unul dintre martori ne-a povestit ca își aștepta rândul pentru a alimenta când a avuzit o bubuitură.



"Eu nici n-am reușit să înțeleg ce s-a întâmplat, eram în mașină mă uitam pe telefon când bucăți din taxi au lovit masina mea. Am văzut cum lumea de afară fugea în toate părțile, apoi am văzut mașina care a sărit în aer. Nu sunt singurul care am avut diverse avarii la mașină. Mai sunt încă trei mașini avariate. "



Oamenii legii spun că în urma deflagrației, 4 vehicule au fost deteriorate. Poliția urmează să stabilească toate circumstanțele producerii incidentului.



Valeriu VITELARU, ofițer de urmărire penală la INSPECTORATUL DE POLIȚIE RĂȘCANI: "Am depistat partea din spate a caroseriei automobilului deteriorată și alte trei automobile la fel au fost deteriorate. Urmeaza sa stabilim cauza apariței exploziei."









Rezervorul unei mașini a explodat în această dimineață la o stație peco din Chișinău. Din imagini se vede că o bună parte din automobilul Dacia Logan a fost distrusă. Deocamdată, nu se știe dacă cineva a avut de suferit.

Rezervorul unei mașini a explodat în această dimineață la o stație peco din Chișinău. Din imagini se vede că o bună parte din automobilul Dacia Logan a fost distrusă. Deocamdată, nu se știe dacă cineva a avut de suferit.

Vom reveni cu amănunte