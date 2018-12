Autoritățile municipale au achiziționat în acest an kilometri întregi de luminițe care vor fi aprinse pe străzile capitalei sau vor împodobi Pomul artificial de Crăciun, care va fi inaugurat pe 5 decembrie în Piața Marii Adunări Naționale.

În anul curent nu numai bradul va fi „altfel”, în anii trecuți optându-se pentru cei naturali, ci și decorațiunile. Pomul de Crăciun nu va mai fi decorat cu globuri, ci cu semisfere și luminițe.

„Am luat patru kilometri de becuri led care vor fi întinse pe patru străzi - Alecu Russo, Alba-Iulia, Ceucari etc. Pentru brad am cumpărat 1,5 kilometri de becuri led”, a anunțat astăzi, la ședința Primăriei Chișinău, directorul întreprinderii „Lumteh”, Veaceaslav Buț.

Potrivit lui Buț, becurile led pentru iluminarea străzilor au costat bugetul municipal 160 de mii de lei, iar cele pentru Pomul de Crăciun - 170 de mii de lei.

Primarul interimar al Chișinăului, Ruslan Codreanu, a declarat că, în acest an, în Piața Marii Adunări Naționale nu va fi organizat niciun târg, fiindcă Guvernul va amenaja unul pe str. 31 august. Totodată, pretorii de sectoare au mână liberă să amenajeze târguri de Crăciun în fiecare sector al Chișinăului.