Andrei Donică, candidatul Mișcării Profesioniștilor „Speranța - Надежда” (care și-a anunțat intenția de retragere din competiția electorală, n.r.), susține că majoritatea construcțiilor nefinalizate au fost folosite în scheme ilegale complicate. „Și anume, acapararea terenurilor de sub aceste construcții în mod ilegal, doar cu o hotărâre a Consiliului municipal. De fapt, consilierii municipali nu au dreptul de a aloca sau a da în arendă terenuri. Ei au dreptul doar de a decide de a scoate la vânzare bunuri prin licitație publică – ceea ce nu se practică la noi”, susține Andrei Donică.

Potrivit lui, „după ce se fură în așa mod terenul, se pune în gaj la o bancă și din acei bani se mai construiește o clădire mare”. „Doar că nu se finalizează. Se mai pun în gaj și acea clădire și, după ce primeau bani mari sub formă de credite de la bănci, imediat se stopau lucrările și dispăreau cu banii lăsând acele construcții nefinalizate ca gaj la bănci. Și din cauza acestor scheme de obținere a creditelor neperformante, Chișinăul e plin cu construcții nefinalizate”, menționează Andrei Donică.

Referitor la construcțiile ilegale, reprezentantul Mișcării Profesioniștilor „Speranța - Надежда” este de părere că unica modalitate de a-i responsabiliza pe toți este demolarea acestor construcții.

Ion Ceban, candidatul Partidului Socialiștilor, este de părere că astăzi capitala este ca o gospodărie care a fost administrată de un stăpân incompetent. „Există cadrul legal-normativ, dar el deseori nu se aplică. De ce nu se aplică ? E bună întrebare, care trebuie adresată foștilor conducători ai Primăriei. Aceștia au preferat să respecte buzunarul personal mult mai mult decât interesele locuitorilor Chișinăului. Noi, consilierii PSRM, am întreprins toate măsurile legale pe care am putut, de la blocarea șantierelor de construcții, până la atacarea în instanță a companiilor care nu respectau legea. Tot timpul am spus, problemele pornesc de sus în jos, iată de ce, eu anunț că, preluând Primăria, împreună cu echipa de consilieri, vom elimina acest fenomen”, susține Ion Ceban.

Candidatul spune că, împreună cu echipa, a realizat deja o analiză amplă a circa două sute de construcții din Chișinău și aproape la toate au fost depistate încălcări. Cât despre construcțiile lăsate în paragină, fiecare caz urmează să fie examinat și vor fi găsite soluții. „Fie proprietarii își vor asuma responsabilitatea gestionării raționale a obiectelor deținute, fie vor fi sancționați sau, în cel mai rău caz, vor pierde aceste proprietăți. Nu poate și nu trebuie să arate rău Chișinăul. Cu atât mai mult că unii proprietari au obținut activele în circumstanțe ciudate. Admit că cei care nu se vor conforma cerințelor Primăriei se vor pomeni cu construcțiile demolate”, afirmă Ion Ceban.

Candidatul spune că nu va admite încălcarea legii. „Dacă cei care le-au edificat nu se vor conforma, construcțiile ilegale vor fi demolate și apoi prin instanță vom recupera toate cheltuielile”, mai spune candidatul PSRM.

Teodor Cârnaţ, candidatul Partidului Politic „Voința Poporului”, consideră că orașul are o față oribilă, cu blocurile pestrițe și cu anexe construite în mod diferit. „Trebuie adoptat Planul urbanistic general al municipiului Chișinău (PUG), care ar impune cerințe legate de aspectul arhitectural: destinația și culoarea clădirilor, lățimea străzilor. La fel, nu avem un Plan urbanistic zonal (PUZ), de aceea în regim de urgență, pentru a stopa transformarea centrului istoric al Chișinăului într-o piață centrală, acesta trebuie să fie adoptat. Drept rezultat, trebuie dezvoltate noi sectoare în municipiu, similare sectorului Ciocana”, a menționat concurentul electoral.

Cât despre construcțiile lăsate în paragină, Teodor Cârnaț spune că, dacă țin de domeniul public, acestea trebuie să fie renovate, reconstruite, reabilitate și folosite conform destinației. Iar dacă este vorba de domeniul privat, atunci se cer politici de motivare a proprietarului să își reconstruiască bunul imobil, iar dacă nu, atunci să fie penalizat.

Și în cazul construcțiilor ilegale, în opinia sa, trebuie aplicate sancțiuni. „Dacă sunt construcții ridicate ilegal, atunci trebuie să fie aplicată legea, fiind sancționați, inclusiv cu demolarea acestora, supraveghind strict executarea hotărârilor de demolare. Dacă au fost eliberate certificate de urbanism și autorizații de construcție cu încălcarea legii, atunci făptașii trebuie să fie identificați și deferiți justiției. Pe viitor, ca să nu se întâmple astfel de situații, în regim de urgență trebuie să fie adoptate PUG și PUZ”, mai spune Teodor Cârnaț.