Din cei 2000 de lei pe care autoritățile s-au angajat să le plătească pedagogilor drept ajutor material pentru cumpărarea rechizitelor, la început de an școlar aceștia au primit doar 361 de lei.

Pedagogii spun că pentru perioada septembrie-decembrie a fost preconizată prima tranșă care constituie 500 de lei, dar din această sumă 139 de lei au fost reținuți sub formă de impozit. Astfel, în buzunare le-a ajuns doar 361 de lei. „Am primit prima tranșă de 500 lei pentru perioada septembrie-decembrie, închidem ochii că cele mai mari cheltuieli se fac la început de an, alungăm gândurile rele că după alegerile din februarie nu o să mai vedem alte tranșe și … ne bucurăm. Ne bucurăm de 361 lei din cei 500, căci 139 statul le-a luat înapoi. Deci, la moment ne putem permite rechizite și materiale didactice doar de 361 lei”, scrie pe pagina Pedagogi Solidari.



Pedagogii spun că suma de 2000 de lei este una destul de motivantă mai cu seamă că până acum nu s-a mai practicat așa ceva. „Noi am așteptat cu nerăbdare acest ajutor pentru a ne rezolva problemele legate de birotică, materiale didactice, dar și pentru a relata aici despre lucruri frumoase și pozitive”, se menționează în postare.



De asemenea, profesorii se întreabă de ce acest ajutor este impozitat.