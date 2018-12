La eveniment au participat Consulul General al României la Cahul, Anca Corfu, directorul Teatrului „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, Gheorghe Mândru, reprezentanți ai Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, directorul liceului „Mihai Eminescu”, Svetlana Stoinov, şi peste 400 de elevi şi cadre didactice ale instituţiei de învăţământ.



A fost susținută de către actorii Teatrului Muzical-Dramatic „Bogdan Petriceicu Hașdeu” piesa de teatru „Arvinte și Pepelea”, de Vasile Alecsandri, care a smuls zgomote de râs în rândul spectatorilor şi de această dată.



De asemenea, în contextul în care anul acesta, de Ziua Națională a României, s-au împlinit 100 de ani de la Marea Unire, elevii Liceului „Mihai Eminescu” din Comrat au pregătit o festivitate dedicată Centenarului, cu dansuri și cântece populare, dar și cu recital de poezii patriotice.

„O lecţie de istorie altfel” s-a numit momentul artistic şi a fost pregătit sub îndrumarea profesorului de istorie Ştefan Bejan.

„Hai să dăm mână cu mână / Cei cu inimă română,/ Sa-nvârtim hora frăției/ Pe pământul României!”, se auzea în boxele sălii de spectacol, iar liceeni, îmbrăcaţi în tricouri de culoare rosie, galbenă şi albastră, s-au prins în Hora Unirii. Dorul Basarabiei a lui Ion Paladi a emoţionat atât liceeni, cât şi întreaga asistenţă din sală.

La finalul programului artistic liceenii au avut parte de o surpriză deosebită din partea domnului Gheorghe Mândru, directorul Teatrului „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, care le-a oferit cadou o piesă de teatru la alegere, la care să meargă atunci când doresc ei. De asemenea, acesta a evidenţiat contribuţia Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi”pentru românii de pretutindeni la realizarea mai multor proiecte din Republica Moldova şi Sudul Basarabiei.

„Pentru dragoste faţă de neam, pentru dragoste faţă de limba română, faţă de istoria neamului nostru nu-mi rămâne decât să vă felicit din toata inima şi foarte sincer! Graţie Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” Teatrul din Cahul a mai fost la voi cu spectacole, cu reprezentaţii în cadrul Caravanei limbii române , în sudul Basarabiei în cadrul altor proiecte. Şi la fel, de data aceasta suntem la dumneavoastră cu toată dragostea, în preajma acestor frumoase sărbători, Centenarul Marii Uniri, cu spectacolul „Arvinte și Pepelea”, de Vasile Alecsandri. La ce emoţii am simţit aici, în prezentarea voastră artistică, să ştiţi că un spectacol îl aveţi în dar, aşa cadou, din partea teatrului!” - a spus Gheorghe Mândru, directorul Teatrului „Bogdan Petriceicu Hașdeu”



În cadrul evenimentului, Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” a acordat diplome și cărți elevilor care s-au remarcat prin rezultate deosebite la învățătură sau cu talente deosebite.

Mai mult, IEH a sprijinit (la solicitarea directorului unităţii de învăţământ) cu material didactic-pedagogic unitatea de învăţământ românesc din Comrat (singura instituţie de acest fel din UTA Găgăuzia), în sensul dotării liceului cu 30 de busole, în vederea desfăşurării în condiţii optime a activităţilor sportive, de orientare în teren, de identificare a obiectivelor situate în natură (lacuri, păduri, etc.), precum şi pentru protejarea, conservarea şi cartografierea unor obiective de mediu.



Doamnei Svetlana Stoinov, directorul liceului, i-au fost oferite o serie de lucrări despre români de pretutindeni valoroși și Marea Unirea de la 1918.



Proiectul a avut drept scop creșterea interesului pentru cultura română, a nivelului de informare cu privire la un episod marcant din istoria universală și a românilor, Marea Unire de la Alba Iulia, dar și dezvoltarea vocabularului limbii române la elevii din sudul Republicii Moldova, se arată în comunicatul primit.