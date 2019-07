Tabăra de teatru ActorTeen propune liceenilor din România o experiență pe care nu o vor uita. Respectiv, o vacanță în care vor avea ocazia să se autodescopere, făcând parte din distribuția unor povești extraordinare. Tabăra se va desfășura in vacanța de vară, în perioada 26 aug.-1 septembrie, la Pensiunea Casa Rustică, județul Vrancea.

Această tabără de teatru pentru adolescenți va cuprinde mai multe module de lucru. Și iată cum vor arăta aceste module, pe categorii, pentru cei care au curiozitatea să afle. Modulul atelierul de lectură presupune citirea si deslușirea sensurilor unor fragmente de texte, analiză și descoperirea personajelor și a situațiilor, sub îndrumarea instructorului. La modulul atelierul de improvizație, direcționați de instructori, elevii recrează momente din viața lor, construiesc, observă și joacă personaje, analizează situații de viață, întâmplări, biografii, imaginează diverse situații în care s-ar putea afla personajele studiate. Apoi urmează atelierul de scriere creativă unde, pe baza personajelor construite în atelierul de improvizație, sunt create povești și dialoguri, sunt analizate relațiile dintre personaje, sunt alese momentele importante ale desfășurării acțiunii. La atelierul de mișcare scenică sunt învățate și executate exerciții de dezvoltare a atenției distributive, coordonării, relaționării, lucrului în echipă, dicție și reacție rapidă, extrase din diverse metode de predare a artei actorului de teatru și film. Urmează și atelierul de echitație, la care se învață primii pași în învățarea controlului calului, în manej, sub supravegherea unui instructor profesionist.Cursurile de echitație se vor desfășura la Clubul de echitație ”Caballus”, deplasarea se face cu autocarul și cursurile nu sunt incluse in costul taberei (se achită separat, în funcție de numărul de elevi care vor să participe).

La ceremonia de încheiere este prezentată o scurtă piesă de teatru realizată din momentele cele mai interesante ale atelierelor - de către tinerii selectați de instructori. ​Atelierele vor fi coordonate de Adriana Zaharia-regizor de teatru, Anca Constantin-actriță de teatru, Antoaneta Zaharia-actriță de teatru, Clara Flores Aguilera-actriță de teatru. La finalul taberei, se vor oferi certificate de participare și un album de fotografii din timpul atelierelor.

