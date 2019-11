Despre aceasta a vorbit ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Masanobu Yoshii, la o conferință publică despre diplomație, la care au asistat studenții Facultății Relații Internaționale și Științe Politice din cadrul Universității de Stat din Moldova, relatează IPN.

Ambasadorul susține că dezvoltarea economică durabilă a unei țări și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor ajută la dezvoltarea și întărirea democrației. Japonia, în relația cu Republica Moldova, este al treilea donator după SUA și UE, deoarece își dorește ca țara să atingă un nivel cât mai înalt de dezvoltare.

Masanobu Yoshii a menționat că Japonia nu are resurse naturale bogate, principala sa bogăție fiind resursele umane. Deși a atins un nivel înalt de dezvoltare, depinde de multe țări, în special în ceea ce privește comerțul. „Trebuie să existe relații bune cu toate țările din lume. Cu aceste relații bune noi am putut să dezvoltăm țara noastră”, a subliniat diplomatul japonez. Ambasadorul a mai spus că Japonia are un tratat de securitate cu SUA, de aceea relațiile cu continentul american sunt foarte speciale pentru Țara Soarelui Răsare. Iar China, care an de an devine tot mai puternică economic, este cel mai mare partener comercial al Japoniei, deși ar trebuie să acorde o atenție mai mare respectării relațiilor internaționale și să aibă o politică mai transparentă.

În opinia lui Masanobu Yoshii, pacea ajută la dezvoltarea unui stat, la bunăstarea vieții cetățenilor. Ca o țară să ajungă dezvoltată, trebuie să existe democrație și să se respecte drepturile internaționale. Japonia va continua să aibă relații diplomatice cu mai multe țări pentru a promova valorile fundamentale.