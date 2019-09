Potrivit lui, în acest caz, ar putea să fie blocată posibilitatea de retragere a imunității unor judecători, dacă acest lucru va fi solicitat de procurorul general interimar. În plus, ar putea fi să nu mai fie posibilă evaluarea externă a judecătorilor, așa cum a propus Ministerul Justiției, transmite IPN.

Sergiu Litvinenco spune că procurorul general interimar a mers la CSM și a solicitat ridicarea imunității președintelui Curții Supreme de Justiție, Ion Druță, cel care, în instanță finală, a menținut anularea alegerilor locale din municipiul Chișinău. „Există un grup de judecători care nu-și dorește ca, în eventualitatea în care procurorul general mai vine cu vreo solicitare de acest gen, CSM să-și dea acordul. Ăsta este riscul cel mai mare al unei eventuale revocări a actualilor membri ai CSM – Consiliul va fi blocat și în eventualitatea în care procurorul general vrea să ridice imunitatea și să inițieze urmărirea penală în raport cu un judecător, nu are cui să se adreseze”, a declarat deputatul în cadrul emisiunii „În profunzime” de la postul de televiziune Pro TV Chișinău.

În plus, există o problemă și în legătură cu ceea ce a inițiat Ministerul Justiției – a elaborat un proiect de lege pentru evaluarea externă a judecătorilor, iar CSM are și acolo un punct de vedere. „Și din nou, în eventualitatea în care se blochează activitatea CSM, atunci există riscul ca și acea lege să nu poată fi implementată așa cum a fost percepută”.

Deputatul Igor Munteanu susține că această unitate a judecătorilor, care încearcă să pericliteze schimbarea care se prefigurează la orizont, vrea contracararea oricărui fel de inițiativă de a face ordine în sistemul judecătoresc. „Un fel de justiție împotriva justiției. Reacția acelor judecători care au fost implicați în niște cazuri extrem de detestate de populație și criticate peste tot arată foarte clar că în corpul judecătoresc există un puternic arc de reacție la orice fel de încercări de a schimba regulile de joc”, spune parlamentarul.