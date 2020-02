Conform planului de acțiuni, Ministerul Justiției va organiza pe 25 februarie consultări publice cu implicarea tuturor părților interesate. În prima jumătate a lunii martie, vor fi organizate discuții cu procurorii și judecătorii, doar că separat, iar ulterior comune. Vor fi organizate discuții publice cu reprezentanții societății civile și partenerii de dezvoltare. Proiectul de lege privind evaluarea judecătorilor a fost unul dintre cele trei documente remise Consiliului Europei, la începutul lunii ianuarie.

Aflați într-o vizită la Chișinău, experții Consiliului au recomandat Guvernului Republicii Moldova să asigure un proces veritabil de discuții publice a proiectelor de lege cu toate părțile interesate, inclusiv cu judecătorii și societatea civilă. Anterior, evaluarea procurorilor a fost scoasă din proiectul de reformă a justiției, iar ministrul justiției, Fadei Nagacevschi, menționa că evaluarea procurorilor va avea loc după modelul evaluării judecătorilor.

Potrivit lui, tehnic este foarte greu să elaborezi două seturi de acte, pentru că este vorba de reformă în două sisteme. „Ministerul Justiției are capacități tehnice limitate. Reieșind din complexitatea celor două obiecte, justiție și procuratura, am considerat să targhetăm întîi sistemul justiției, deoarece este foarte sensibil. În plus, există elemente de independență a judecătorilor, pe care noi trebuie să le depășim, să le coordonăm cu partenerii noștri de dezvoltare”, mai spunea ministrul acum o lună.