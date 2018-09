Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că joi, 20 septembrie 2018, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Botanica, or.Sîngera:

str.A.Donici, A.Mateevici, Ştefan cel Mare, Chişinăului, Dealul Leului, M.Eminecsu, Munceşti, Păcii – parţial în intervalul de timp între 09:15 – 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

str.Ştefan cel Mare, C.Negruzzi, Horelor, Liviu Damian, M.Costin, Orheiului, P.Zadnipru, Doinelor – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA

2. Chişinău, sectorul Buiucani:

str.Ioana Radu 29, V.Lupu 42/2, 42/5, 42A-Z, 42, 46/4, 85 – în intervalul de timp între 09:00 – 17:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA

3. Chişinău, sectorul Buiucani, s.Dumbrava:

str.Bot Mihail, Drumul Vilelor, Durleşti, Fîntînilor, Frumoasa, Igor Vieru, Ioan Botezătorul, M.Cibotari, M.Sadoveanu, Mitr.Petru, Prieteniei, Rareştii, Sf.Gheorghe, Teilor, Vierul, Zăvoiului – parţial în intervalul de timp între 09:00 – 18:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA

4. Chişinău, sectorul Buiucani, com.Ghidighici:

str.Alba Iulia, Alexandru Cel Bun, Alexei Mateevici, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Catalan, Cazacului, Columna, Columna str-la, Costin V., Dacia, Drumul Bicului, Florilor, Ghidighici Sat, Ghioceilor, Graurilor, Grigore Ureche, Independenţei, Liviu Deleanu, Maria Drăgan, Merilor, Mihai Eminescu, Mihai Viteazul, Mioriţa, Moldoviţa, Nucarilor, Persicilor, Podişul, Radiacului, Rediul Cazacului, Renaşterii, Sfatul Ţării, Şerban, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Tineretului, Tricolorului, Vălicica Omului, Veronica Micle – parţial în intervalul de timp între 09:10 – 17:00, pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice

5. Chişinău, sectorul Buiucani, com.Truşeni:

str. 27 August, Dm.Cantemir, GH.Coşbuc, M.Frunze, Precup – parţial în intervalul de timp între 09:35 – 18:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA

6. Chişinău, sectorul Centru:

str.Aleea Gării 36, 37, 38A, 5/2 – în intervalul de timp între 09:00 – 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

str.Gh.Asachi 13, 19B, 19-23, 34-48, 9001, M.Lomonosov 39, 39/1, 39A, 41 – în intervalul de timp între 11:00 – 19:00, pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice

7. Chişinău, sectorul Centru, or.Codru:

str.Bujorilor, Cobzarilor, Cobzarilor 1 str-la, Cobzarilor 10 str-la, Cobzarilor 7 str-la, Cobzarilor 8 str-la, Cobzarilor 9 str-la, Izvoarelor, Livădarilor, Prepeliţei, Prepeliţei 2 str-la, Schinoasa-Deal, Sitarului – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 17:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

8. Chişinău, sectorul Rîşcani:

str. 8 Martie 74-142, 83-87, 99-109, 121-123, 129-137, Constructorilor 76-98, 102, 149-193 – în intervalul de timp între 09:15 – 18:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA

str.C.Stamati 12-16, Ion Doncev 2-22, Moara Roşie 3, 5, Zamfir Arbore 1-7, 2-6, str-la Zamfir Arbore 3/1, 4, 7, 7A – în intervalul de timp între 09:25 – 18:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA

str.Nicolae Dimo 5/4, 7/2, 11, 13, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/6, 13A, 15/1, 15/2, 17/1, 17/2, 17/3 – în intervalul de timp între 09:05 – 17:05, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

9. Chişinău, sectorul Rîşcani, or.Cricova:

str.Burebista, Chişinăului, Florilor, Nucarilor, Petru Ungureanu, Serghei Lazo – parţial în intervalul de timp între 09:00 – 18:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA

10. Anenii Noi:

str.Chişinăului, Livezilor, Piaţa 31 August – parţial în intervalul de timp între 10:00 – 11:30, pentru conectarea clienţilor noi

s.Bulboaca – parţial în intervalul de timp între 13:00 – 18:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s.Floreni – parţial în intervalul de timp între 12:00 – 13:30, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s.Hîrbovăţ – parţial în intervalul de timp între 13:00 – 19:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s.Speia – parţial în intervalul de timp între 08:00 – 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

11. Cahul:

s.Andruşul de Sus – parţial în intervalul de timp între 10:00 – 13:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s.Brînza: str.A.Matrosova, Bucuriea, Ceşmea, Comarova, Drujbî, Ion Soltîs, Lenin, Ştefan cel Mare şi Sfînt – parţial în intervalul de timp între 10:00 – 16:40, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s.Burlacu, s.Spicoasa, s.Taraclia de Salcie, s.Tartaul de Salcie – parţial în intervalul de timp între 09:00 – 17:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s.Burlăceni: str. 30 Let Pobedî, Chirov, Grigore Cotovschi, Gvardeiscaea, Lenin, Mihail Frunze, Molodejnaea, Novaea, Ogorodnaea, Pervomaiscaea, Sadovaea, Serghei Lazo, Serghei Lazo str-la, st.Greceni, Suvorova – parţial în intervalul de timp între 08:00 – 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s.Găvănoasa – parţial în intervalul de timp între 08:00 – 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s.Manta – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 18:30, pentru lucrări de reconstrucţie LEA

12. Cantemir:

s.Bobocica – parţial în intervalul de timp între 06:30 – 20:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s.Tartaul – parţial în intervalul de timp între 12:30 – 16:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

13. Comrat (UTA Găgăuzia):

str.Lenin – parţial în intervalul de timp între 10:30 – 12:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

or.Ceadîr-Lunga: str.Alecu Russo, Bugeacului, Cecanova, Dzerjînski, Jeleabov, Karl Marx, Karl Marx str-la, Lenin, Lunacearski, Maxim Gorki, Miciurin, Mihail Lomonosov, Molodejnaea, Proezdnaia, Telman, Volgograd, s.Gaidar: str.A-Gaidarî, Bejenarea, Gagauza, Gaidar, Lenin, Mihail Lomonosov, Molodejnaea, Motoglo, Nikolai Vatutin, Serghei Lazo, Stepnaea, Zarecinaea – parţial în intervalul de timp între 08:00 – 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s.Baurci: str. 40 Let Octeabrea, 60 Let Octeabrea, Alexandr Puşkin – parţial în intervalul de timp între 08:00 – 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s.Cotovscoe: str.Calinina, Calinina str-la, Gheorghi Jucov, Gheorghi Jucov str-la, Grigore Cotovschi, Iurie Gagarin, Lenin, Serghei Lazo, Valentina Tereşkova str-la – parţial în intervalul de timp între 09:00 – 18:30, pentru lucrări de reconstrucţie LEA

s.Duduleşti – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

14. Călăraşi:

str.Elineţchi, Podiş, str-la 2 Podiş, Ştefan cel Mare – parţial în intervalul de timp între 09:15 – 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA

str.M.Sadoveanu, Mir.Varlaam, Păcii, str-la 1 Păcii, P.Rareş, Tineretului – parţial în intervalul de timp între 09:35 – 16:50, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s.Frumoasa – parţial în intervalul de timp între 09:15 – 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA

s.Horodişte – parţial în intervalul de timp între 09:15 – 16:50, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s.Parcani – parţial în intervalul de timp între 09:15 – 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA

s.Pîrjolteni – parţial în intervalul de timp între 09:10 – 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA

15. Căuşeni:

or.Căinari – parţial în intervalul de timp între 10:00 – 18:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s.Chircăieşti – parţial în intervalul de timp între 10:00 – 18:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s.Opaci – parţial în intervalul de timp între 09:00 – 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA

s.Taraclia – parţial în intervalul de timp între 10:00 – 18:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

16. Cimişlia:

s.Batîr – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 18:30, pentru conectarea clienţilor noi

s.Ivanovca Nouă – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 16:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

17. Criuleni:

s.Bălţata – parţial în intervalul de timp între 09:45 – 18:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA

s.Micleşti – parţial în intervalul de timp între 09:45 – 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s.Slobozia-Duşca – parţial în intervalul de timp între 09:00 – 18:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s.Steţcani – parţial în intervalul de timp între 09:45 – 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

18. Hînceşti:

Bucovina str-la, Budăi, Călinescu, Cogîlnic, Demnitatea, Florilor, Gheorge Călinescu, Gheorghe Coşbuc, Gradinilor, Mihai Eminescu, Nistru, Petru Movilă Str-La, Prut, Severnîi str-la, Trandafirilor – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 18:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s.Cioara – parţial în intervalul de timp între 08:15 – 21:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA

s.Dahnovici – parţial în intervalul de timp între 08:15 – 21:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA

s.Fundul Galbenei – parţial în intervalul de timp între 09:00 – 21:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA

s.Sărata-Mereşeni – parţial în intervalul de timp între 11:00 – 19:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s.Secăreni, s.Corneşti, s.Secărenii Noi, s.Paşcani – parţial în intervalul de timp între 09:50 – 17:50, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s.Voinescu – parţial în intervalul de timp între 09:20 – 20:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

19. Ialoveni:

s.Costeşti, s.Hansca – parţial în intervalul de timp între 09:25 – 17:20, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s.Moleşti – în intervalul de timp 09:30 – 11:30, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentului

s.Suruceni, s.Dănceni – parţial în intervalul de timp între 09:25 – 17:20, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s.Zîmbreni – parţial în intervalul de timp între 09:00 – 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA

20. Leova:

str.Liviu Damian, Liviu Deleanu, Nicolae Iorga, Unirii – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 18:30, pentru lucrări de reconstrucţie LEA

s.Covurlui, s.Frumuşica, s.Victoria – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 17:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

21. Nisporeni:

s.Bălăneşti – parţial în intervalul de timp între 09:20 – 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA

s.Cioreşti – parţial în intervalul de timp între 09:45 – 17:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s.Vulcăneşti – parţial în intervalul de timp între 09:45 – 17:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

22. Orhei:

str.Dorobanţilor, Meşteşugarilor, Valul lui Troian – parţial în intervalul de timp între 09:00 – 17:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s.Brăneşti – parţial în intervalul de timp între 10:00 – 19:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s.Step-Soci – parţial în intervalul de timp între 09:00 – 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s.Trebujeni – parţial în intervalul de timp între 09:00 – 17:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

23. Străşeni:

s.Huzun – parţial în intervalul de timp între 09:45 – 17:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s.Lozova: str.Acad.I.Grosul, Biruinţa, Dealul Morilor, Dealul Morilor str-la, G.Posadov, Ion Creangă, Mihai Eminescu, s.Lozovo – parţial în intervalul de timp între 09:45 – 17:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s.Lozova: str.Acad.I.Grosul, D.Cantemir, G.Grosu, Ion Creangă, Mihai Eminescu, Viilor – parţial în intervalul de timp între 13:00 – 18:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s.Lozova: str.G.Posadov, Mitropolit N.Vornicescu – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 13:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s.Micleuşeni – parţial în intervalul de timp între 09:45 – 17:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

24. Ştefan Vodă:

s.Caplani: str.Cosmonavtov, Cvartalinaia, Tineretului – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 17:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s.Caplani: str.M.Eminescu, Svoboda, M.Frunze – parţial în intervalul de timp între 09:20 – 11:10, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s.Copceac: str.Benderscaia, Dzerjinschi, Lesnaia, Livezilor, Octeabriscaia, Severnaia, Sov.Armii – parţial în intervalul de timp între 09:20 – 19:20, pentru lucrări de reconstrucţie LEA

s.Purcari – parţial în intervalul de timp între 12:40 – 14:30, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

25. Teleneşti:

s.Brînzenii Noi – parţial în intervalul de timp între 10:00 – 17:20, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s.Ordăşei – parţial în intervalul de timp între 08:40 – 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s.Verejeni – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 17:30, pentru lucrări de reconstrucţie LEA

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.