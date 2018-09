„Din păcate, în Republica Moldova există un singur centru perinatal, Institutul Mamei și Copilului, care are infrastructura adaptată pentru femeile cu dizabilități și în care pot fi primite cele mai complicate nașteri”, a recunoscut Boris Gîlcă, secretar de stat la Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale.

În cadrul unui club de presă la care au fost abordate problemele cu care se confruntă femeile cu dizabilități pe cale să devină mame, Boris Gîlcă a comunicat că maternitățile din Chișinău, de anul trecut, au fost dotate cu fotolii ginecologice adaptate la necesitățile femeilor cu dizabilități locomotorii. „Recunoaștem că la nivel raional mai avem mult de lucru la dotarea acestor maternități conform standardelor”, a menționat secretarul de stat.

„Eu am invăţat să îmi revendic drepturile, am învăţat să cer ce îmi aparţine, de aceea am o abordare pozitivă în relaţie cu medicii, cu ginecologul în mod special”, a afirmat Ludmila Iachim, directoare executivă a Asociației „Motivație”, persoană cu dizabilități locomotorii.

Olga Afanas, psiholog și tânără cu dizabilități locomotorii, a mărturisit că a renunțat să mai meargă la policlinica de sector din cauza felului în care este tratată. „Îmi pare rău că statul nu poate pune la dispoziția femeilor cu dizabilități acele standarde tehnologice necesare viitoarelor mame și că diaspora a fost nevoită să se mobilizeze şi a procurat echipamentul tehnic care lipseşte în ţara noastră”, a mai spus tânără.

Rita Columbia, reprezentant al Fondului Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) în Republica Moldova, și-a exprimat mulțumirea că de Ziua Internaţională a Contracepţiei vorbim despre drepturile femeilor cu dizabilităţi de a naşte. „Mă bucură faptul că mass-media se implică, jurnaliștii trebuie să promoveze istoriile de succes ale femeilor cu dizabilități care au reușit să crească copii în ciuda barierelor care au existat și continuă să existe”.

Potrivit ultimelor date prezentate de Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova, femeile cu dizabilități reprezintă 47,8% din numărul total al persoanelor cu dizabilități.