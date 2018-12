În urma perchezițiilor, forțele de ordine din Polonia, cu participarea reprezentanților din Moldova, au depistat și ridicat circa 13 tone de tutun, 13 milioane de țigarete, în valoare de peste 2 milioane de euro.

De asemenea, au fost depistate materiale utilizate la împachetarea acestora (carton, peliculă etc), înscrisuri de ciornă unde era indicată perioada de producere și numărul de țigarete produse, precum și utilaj tehnic.

În plus, pe teritoriul respectiv au mai fost depistate două camioane în care se aflau țigarete pregătite pentru a fi transportate către beneficiari.

S-a stabilit că în activitatea infracțională sunt implicați cetățeni moldoveni, ucraineni și polonezi.

În acest sens, cetățenii Republicii Moldova aveau rolul de a racola persoane pentru munca clandestină, facilitau perfectarea actelor necesare, cu ulterioara transportare a persoanelor în Polonia.

Aici, persoanele racolate erau întâlnite de către făptuitori polonezi, care le deposedau de telefoanele mobile, pentru a nu fi cunoscut traseul și poziționarea fabricii clandestine.

Muncitorii activau în două schimburi a câte 12 ore. Astfel, pe parcursul a 24 de ore se produceau în jur de 2 milioane de țigarete, marca „Super kings”, „Lambert & buther”, „Marlboro”, „Prince”, „Rothmans” și „Excellence”.

Pentru infracțiunile comise făptuitorii riscă pedepse sub formă de închisoare pe un termen de până la 10 ani.