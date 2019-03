Despre aceasta a anunțat ministrul economiei și infrastructurii, Ghiril Gaburici.

„Avem mai multe porțiuni de drum care vor fi date în exploatare până la sfârșitul acestui an Unul dintre care este „drumul cu barbă” Chișinău-Ungheni. Acolo am avut foarte multe probleme, contracte relicitate, trezite la viață, astfel ca drumul să fie dat în exploatare”, a declarat Chiril Gaburici la postul de televiziune Publika, potrivit IPN.

Potrivit lui, există și mai multe porțiuni de drum în sudul țării care vor fi date în exploatare. „Sperăm să pornim lucrul și la centura în jurul Chișinăului. Și acesta este tot un proiect foarte important. Cunoaștem cu toții ce se întâmplă în oraș, centura ar da un pic mai mult aer Chișinăului, dar și va atrage și investiții adiționale în zonă”, a notat ministrul.

Chiril Gaburici menționează că există mai multe companii constructoare de drumuri din China care își doresc să participe la licitațiile care au loc în Republica Moldova cu finanțări din exterior. În același timp, s-au arătat disponibile să vină înseși cu finanțări ale unor proiecte. „Și noi acum, împreună cu colegii de la Ministerul Finanțelor, stabilim procedura de lucru cu ei astfel ca să le deschidem calea, să le dăm și lor oportunități de a se implica în astfel de proiecte”, a afirmat ministrul economiei.

Chiril Gaburici a mai menționat că se reconstruiesc câteva porțiuni pe șoseaua care duce spre portul Giurgiulești astfel încât peste un an să poată fi transportate cu ușurință mărfurile moldovenești către acest punct.