Prevederile legii nr.138 din 19.07.2018, intrate în vigoare pe 14.12.2018, stipulează drept sancțiune persoanelor care conduc un autovehicul în stare de ebrietate – anularea/privarea dreptului de a conduce mijloace de transport cu ridicarea permisului de conducere.

„Drink & Drive” este un program probațional specific de reabilitare a persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite privind conducerea autovehiculelor sub influența băuturilor alcoolice şi are drept scop prevenirea recidivei. Costul participării la program pentru un beneficiar este de 4 mii lei. Programul are o durată de circa 3 luni, este structurat în 12 sesiuni individuale și de grup. În cadrul sesiunilor, participanții la program vor fi antrenați în diverse activități, inclusiv de asistență la Centrul de Medicină Legală și în spitale. Primele sesiuni au început la Birourile de Probațiune din mun. Chișinău și Ungheni.