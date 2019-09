Anunțul a fost făcut într-o conferință de presă la IPN de Ion Ștefăniță, directorul general al Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor.

Ion Ștefăniță a precizat că „Zilele Europene ale Patrimoniului” au loc sub genericul: „Arte și divertisment”. „În fiecare an, în a treia parte a lunii septembrie, milioane de cetățeni din toată Europa sunt invitați să viziteze monumentele istorice sau să ia parte le evenimentele prin care pot cunoaște patrimoniul cultural”, a spus Ion Ștefăniță.

Printre evenimentele care vor avea loc se numără și vernisarea expoziției „Chișinău – trecut, prezent și viitor”, pe 25 septembrie, de la ora 13:00, la Muzeul orașului Chișinău. Potrivit lui Ion Ștefăniță, un alt eveniment care vine să informeze despre patrimoniul cultural este expoziția „Chișinău, retrospectivă istorică, arhitectură, patrimoniu și cultură”, care va avea loc la Centrul Expozițional Brâncuși, pe 25 septembrie, de la ora 15:00.

Directorul AIRM a trimis un mesaj către mai multe instituții din Republica Moldova. „Instituțiile școlare, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Direcția de învățământ a municipiului Chișinău să introducă în curricula școlară, în cadrul obiectelor educație civică și istorie, tematica patrimoniului cultural, așa cum am descoperit-o în manualele franceze”, a declarat Ion Ștefăniță.

În acest sens, directorul AIRM a precizat că a făcut un demers oficial către Ministerul Educației Culturii și Cercetării cu propunerea ca, la nivel de liceu și universitate, tematica patrimoniului să fie obligatorie. „Educația începe din școală, din familie”, a spus Ion Ștefăniță.

Zilele Europene ale Patrimoniului au loc în perioada 10 septembrie – 12 octombrie, iar evenimentele au ca parteneri Consiliul Europei și Uniunea Europeană.